J Balvin lidera los estrenos musicales de la semana con su ‘Swat’ en Dubai

El éxito de ‘Rayo’ de J Balvin sigue creciendo. El paisa sigue dando de qué hablar con este último álbum, que en esta semana de estrenos musicales volvió a sorprender con el estreno del video de ‘Swat’, que fue grabado en Dubai.

“El video abre con Luar La L acompañado de su grupo, navegando por las importantes calles de Dubai en un video que, por su elegancia y esteticismo, eleva la intensidad intrínseca de la canción, en donde resalta los trajes excéntricos, los accesorios futuristas y el maquillaje de los personajes”, indicaron desde el equipo de José.

Este es el nuevo video de ‘Swat’ de J Balvin:

Las ‘Palmeras en el Jardín’ de Alejandro Sanz

El nuevo sencillo del español es una carta abierta a un amor para una persona que no supo valorar un amor verdadero. Bajo el sello de Sony Music, el cantante cuenta un desamor que deja miles de inquietudes en un mar de emociones sin explicación.

Publicidad

“Un verso detrás de otro es mucho más que dos frases: es una señal. Lo contiene todo: imágenes poderosas, el eco que reconoce lo que no puede ser y nos deja en las manos su significado, esa voz rasgada que se amplía al hacerse preguntas, las notas precisas que acompañan, la distancia entre lo que pudo ser y no fue”, dijo.

Más estrenos musicales en Colombia

‘No Me Sé Rajar’ de Alejandro Fernández: un homenaje a la memoria de su padre, Vicente Fernández, que, según él, le permiten ser el hombre que hoy en día es. La nueva versión, producida por Eden Muñoz, trae una originalidad diferente con un toque pop y regional.

Publicidad

‘Duets’ de Andrea Bocelli: el artista italiano llega con su nuevo álbum en la celebración del 30 aniversario. Con ‘II Mare Calmo Della Sera’ como cabeza de esta presentación, esta nueva entrega trae recuerdos de una extensa carrera internacional.

‘Todo es posible en Navidad’ de David Bisbal: el artista español llega con este sencillo que abre las fiestas decembrinas desde noviembre. Con su estilo musical, toca la alegría, cariño y nostalgia de esta época. Además, es el adelanto del álbum dedicado a esta época, el cual llevará por nombre el mismo de esta canción.

‘Perfecto (Deluxe Edition)’ de Manuel Medrano: el colombiano estrena esta edición con dos nuevas canciones ‘Libérame’ al lado de Leo Rizzi y ‘Aún te extraño’. Además, de 14 canciones de la versión lanzada en mayo de 2024. “Me gusta mucho su propuesta, siento que es un artista que le da un refresh a la música hispana”, dijo Medrano de esta colaboración.

‘Parrandero y Contentoso’ de Luis Alfonso: el ‘Señorazo’ lanza su EP de cara a las fiestas decembrinas. Los ‘cañonazos’ llegan gracias al cantante popular que apunta a ser uno de los más escuchados de las fiestas de Navid que se aproximan en este 2024, gracias a estas 4 canciones.

Publicidad

‘Abismo’ de The Mills y Cristina Charry: este nuevo sencillo lleno de sentimiento uno dos estilos musicales que conectan perfectamente como uno solo. La voz de Bako con la tranquilidad de la melodía de Cristina Charry dan una canción profunda de amor. “Estamos seguros de que esta canción tocará muchas fibras”, dijeron.

‘Caballero’ de Nanpa Básico: el avance de su próximo álbum, ‘Duelo’. Una canción que guarda todo su nivel como artista con la potencia de su voz a la hora de hacer rimas. “Además, junto con el lanzamiento del sencillo, estará disponible el CDP en Spotify, así como la opción de Pre-add y Pre-order del álbum en Apple Music y Amazon”, explicó su equipo.

Publicidad

‘Calavera’ de Carlos Rivera: el mexicano lanza este sencillo que llega en la temporada mexicana del Día de Muertos. Mezcla sonidos prehispánicos y elementos tradicionales del huapango, que, además, busca acercar a sus seguidores de otros países con sus raíces.

‘Merlina’ de Benú: este tema narra la vida de un grupo de chicas que se presentan como rockeras, pero al caer la noche el perreo se hace parte de ella y terminan disfrutando hasta el cansancio las discotecas y el poder de la seducción sale a flote. “Es un tema que explora la complejidad de las identidades y las dualidades que conviven en las personas”, indicaron.

‘Lento’ de Cultura Profética y Bebo: invita a los oyentes a relajarse y desconectar del estrés diario, convirtiéndose en la banda sonora perfecta para esos días en los que la motivación flaquea. Esta nueva etapa musical de Cultura Profética. Willy Rodríguez, voz principal de la banda, expresó su entusiasmo por esta unión.

‘Rompecabezas’ de Mayppel: el músico y actor llega con esta canción que narra los pensamientos que se generar luego de una ruptura. De lo que pudo ser y lo que no, todos esos errores que se planten del porqué las cosas no salieron como se esperaba. “Las relaciones no son lineales, siempre se tienen altibajos... la gente ve solo cuando las relaciones están bien, pero todos tienen sus procesos y por eso quise contar la historia en 3 partes”, dijo.

Publicidad

‘El Pum Pum’ de Systema Solar: al mejor estilo de la agrupación, una canción que invita a bailar y a encender el ambiente de fiesta. “Es la evidencia sonora del latido vital del planeta que nos conecta a todas las especies. Y desde Systema Solar, este sencillo tiene una atmósfera caribeña bailable que nos une en la alegría y consciencia”, asegura Índigo (Walter Hernández), integrante de la agrupación.

‘Backpack Vol.1’ de Los G4: este EP es una montaña rusa musical que fusiona a la perfección el reggaetón clásico con ritmos más modernos como el malanteo. Con temas bailables y otros más románticos, este trabajo demuestra la versatilidad del género y ofrece una experiencia sonora única para todos los gustos.

Publicidad

‘Par de Vuelta’ de Drakko C: nace de una experiencia personal del artista la cual basa en una realidad. "Mis letras siempre las hago en torno a experiencias que he vivido. Siento que la gente se puede identificar porque son situaciones muy reales y comunes", dijo. Espera motivar a todos con esta canción que nunca dejen de luchar.

'Con amor' de Catalina Cardona: cada canción es un capítulo de una historia de amor. Desde el primer flechazo hasta las maduras etapas de una relación, el álbum nos lleva en un viaje emocional a través de diversos géneros musicales. La voz de la artista brilla en cada estilo, demostrando su versatilidad y su capacidad para conectar con una amplia gama de emociones.

'Me Cansé de Brillar' de Mar Mejía y Las Villa: esta colaboración es un sencillo pop que se interpreta como una declaración personal y emocional. Con una vulnerabilidad conmovedora, la canción conecta con esa profunda necesidad de ser quienes realmente son, libres de juicios y condicionamientos.

'Hoy me despido' de Puerta 3: el trío llega con este sencillo que habla de la importancia de soltar en el momento correcto. "Los productores buscaron un sonido que estuviera muy a la vanguardia con la que se vivirá en 2025, con las novedades musicales, y la idea nos encantó, por eso ‘Hoy me despido’", dijeron.

Publicidad

'La Maldita Primavera' de Paula Pera: un sencillo que mantiene la esencia del original con un toque mucho más emocional y nostálgico, que habla de la pureza del desamor desde una voz profunda y cargada de sentimientos, que, incluso, hará mover corazones.

'El Sticker' de Criss & Ronny al lado de Kapo: una canción que celebra el amor apasionado y la obsesión por esa mujer especial. "Está compuesto por Criss & Ronny en colaboración con Juan Loaiza, Juan Medina, Gerardo Tajan, Alejandro López y Jesús Muñoz, será la canción ideal para dedicar este fin de año a esa persona especial", indicaron.

Publicidad

'Jerrysan.com' de Jerrysan: con siete canciones, el EP busca un aire fresco del género con una base de nuevas bases para las emergentes generaciones de la música. Cuenta con colaboraciones como 'Ken-Y' y otras más, buscando captar más experiencias.

'Pa Mí' de Alejandro Saavedra: "Este tema es bastante especial; refleja el amor desde la creación de la letra hasta la carátula del sencillo. Es para cantar y dedicar a esa persona que te hace ver diferentes los días", dijo el propio artista.

'Bandanato es lo que hay' de La Banda del 5: usando ritmos de vallenato mezcla la escena urbana con instrumentos eléctricos. La canción busca abordar las nuevas generaciones para hablar de vida, amor y fiesta.

'Willy Wonka' de BlackieBwoy ft Olascoaga: un sencillo fresco de beat para poner en cualquier discoteca del país. Un estilo rápido con un movimiento de 'perreo' al estilo de hace unos años para las fiestas de madrugada.

Publicidad

'Party' de Bianco Vélez, Dima y Lalo: la canción maneja el estilo del urbano paisa y pegado a esta ola internacional. Para hablarle a la diversión de una noche y todo lo que sucede durante una fiesta.