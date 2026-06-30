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Blu Radio  / Entretenimiento  / J Balvin y Ryan Castro estrenan nueva sección con Instagram: "Bailando en español"

J Balvin y Ryan Castro estrenan nueva sección con Instagram: "Bailando en español"

Los dos artistas colombianos viven un momento 'dulce' en sus carreras y se vuelven pioneros de nuevas ideas en todo el mundo.

J Balvin y Ryan Castro estrenan nueva sección con Instagram.jpg
Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

El éxito de Omerta, el álbum de J Balvin y Ryan Castro, no solo le ha dado más peso a este dúo hasta el punto de llegar a la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, sino que, además, ha posicionado aún más a la industria colombiana como pionera de nuevas ideas.

Es tanto el impacto de los dos artistas paisas que, incluso, Instagram y Meta los eligieron para darle inicio a la sección de 'Close Friends' en donde comparten detalles inéditos para los fans en una charla tranquila y amigable.

En este episodio, los fans podrán conocer de cerca la amistad de muchos años entre J Balvin y Ryan Castro, explorando cómo sus raíces colombianas, su química creativa y el vínculo genuino que comparten han influido tanto en su música como en sus vidas fuera del estudio.

J Balvin y Ryan Castro
J Balvin y Ryan Castro //
Foto: suministrada

"Por primera vez en la historia de "Close Friends Only", la reconocida serie global de Instagram estrena un episodio completamente en español, marcando un hito sin precedentes. Para este debut, Instagram eligió a dos artistas colombianos que hoy representan la música latina en el mundo: J Balvin y Ryan Castro", indicaron desde Meta.

Otro de los temas centrales del episodio es la comparación entre el camino de un futbolista hacia un Mundial y el de un artista que busca conquistar grandes escenarios internacionales.

Ryan Castro explica que ambos procesos requieren disciplina, sacrificio y preparación. Para el cantante, llegar a escenarios globales como Coachella representa para un artista un desafío similar al que enfrenta un futbolista al disputar una Copa del Mundo.

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