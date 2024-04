Jhovanoty y su emotiva despedida oficial de Día a Día: "Sé que me van a extrañar"

El reconocido humoristaJhovanoty cerró un importante cicloen el programa matutino de Caracol Televisión, Día a Día, con una emotiva y divertida despedida. En la mañana de este lunes 8 de abril, el programa se llenó de risas y buenos deseos mientras sus compañeros le brindaban una despedida oficial.

Tras varios meses formando parte del equipo de presentadores de Día a Día, Jhovanoty anunció su salida para embarcarse en una nueva aventura laboral. Carolina Cruz, Catalina Gómez, Carlos Calero y Juan Diego Vanegas se conectaron virtualmente con él para desearle éxito en su próximo proyecto y darle una emotiva despedida.

Desde su nuevo lugar de trabajo en la emisora La Kalle,donde ahora preside el espacio 'El Klub' de 6:00 a.m. a 10:00 a.m., Jhovanoty expresó su gratitud por la oportunidad y la experiencia en Día a Día. "Somos buenos amigos. Yo sé que me quieren y me van a extrañar", compartió el humorista entre sonrisas y bromas.

Durante el programa de despedida, Catalina Gómez le envió sus mejores deseos para su nueva etapa profesional. "Jhova, te vamos a extrañar mucho, muchos éxitos en tu nueva casa. Igualmente estamos a un piso de diferencia, no estamos tan lejos, cuando quieras bajas y nos visitas", expresó con cariño.

Carolina Cruz, por su parte, bromeó con el humor característico de Jhovanoty. "La despedida es con todo", le advirtió, mencionando que próximamente será eliminado del grupo de WhatsApp de los presentadores. Ante esta revelación, el humorista no perdió la oportunidad de divertirse y mostrar algunas anécdotas del grupo.

"Vean la foto de Carolina Cruz y Carolina Soto, en el concierto de Karol G, todas unas bichotas. Iván Lalinde es el que todos los días saluda y se enoja si no le responden y Juan Diego Vanegas es el que a todo responde con stickers", compartió Jhovanoty entre risas, mostrando las fotos de perfil del grupo.

Con un toque de humor y nostalgia, Jhovanoty se despidió oficialmente de Día a Día, agradeciendo el cariño y la oportunidad de haber formado parte de este reconocido programa matutino. Ahora, con nuevos retos por delante en La Kalle, el humorista espera seguir cosechando éxitos y llevando alegría a sus seguidores con su talento único.

