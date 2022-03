Jim Carrey arremetió contra Will Smith por la bofetada en los Premios Óscar: "Me dio asco"

En las redes sociales sigue rondando la polémica de Will Smith hacía el humorista Chris Rock, luego de que el humorista hiciera un chiste sobre la Jada Pinkett en los Premios Óscar. Y es que no paran los comentarios por parte de compañeros o estrellas famosas de Hollywood.

Durante el programa CBS mornings, el actor Jim Carrey habló sobre el incidente. El comediante aseguró que fue un hecho desagradable, y que sí Will Smith lo hubiera abofeteado a él, lo habría demandado por 200 millones de dólares.

Publicidad

“Entiendo que Chris Rock no quiere demandar a Smith para evitarse un problema, pero yo habría anunciado mi intención de demandarlo porque ese video va a estar ahí para siempre, y va a ser repetido. Ese insulto va a durar muchísimo tiempo”, aseguró Carrey.

Además de eso, Jim Carrey criticó a la Academia y a Hollywood por ovacionar a Smith tras recibir el Óscar a mejor actor principal por su participación en la película 'King Richard'. Para Jim, Will debió ser arrestado por su agresión.

"Me asqueó la ovación a Will Smith. Es la demostración de que Hollywood ya no es el club que mola (...) Nada te da derecho a pegar a alguien por palabras (...) Ensombrenció el momento de gloria de muchos que trabajaron duro por estar ahí". Jim Carrey pic.twitter.com/jM8UaRXvTB — Eneko Ruiz Jiménez (@enekoruizj) March 29, 2022

Publicidad

“Smith debió haber sido arrestado por su agresión. Y el aplauso que el público de la gala le dedicó al recoger su estatuilla al mejor actor no le merece el menor respeto. Aquella ovación, con la gente puesta en pie, me dio asco. Hollywood es un sitio de cobardes y esto parece la señal definitiva de que ya no somos el club de los chicos guau”, aseguró Carrey.

De acuerdo con Jim Carrey, Will Smith no tenía el derecho de subirse al escenario y pegarle a Chris Rock por decir algo que a él no le gustó.