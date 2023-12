Jonathan Majors deja de ser 'Kang' tras ser declarado culpable de agresión

La estrella emergente de Hollywood Jonathan Majors fue declarado culpable el lunes de agredir y acosar a su exnovia Grace Jabbari, lo que ha provocado que la productora Marvel le retire de sus planes para futuras producciones de superhéroes.

El actor se enfrenta a una condena de hasta un año de prisión, una situación que ha trastocado los planes de Marvel, que tenía al villano Kang el Conquistador, encarnado por Majors, como protagonista en varias de sus próximas películas.

El estudio no seguirá trabajando con Jonathan Majors, dijo a la AFP una fuente cercana al caso.

Majors debutó como Kang el Conquistador en "El hombre hormiga y la avispa: Quantumania" a principios de 2023, y estaba previsto que apareciera en al menos dos películas que se iban a rodar de Los Vengadores, la franquicia más importante del universo Marvel.

La policía informó de que había respondido a una llamada de emergencia en Manhattan por una presunta disputa doméstica entre Majors y Jabbari a finales de marzo, cuando aún eran pareja.

Majors había recibido un mensaje de texto y Jabbari había intentado coger su teléfono, creyendo que estaba hablando con otra mujer, informaron los medios locales.

"Jonathan Majors fue declarado culpable por un jurado del Tribunal Penal de Manhattan de agresión en tercer grado y acoso en segundo grado", dijo la fiscalía en un comunicado.

El actor conocerá su sentencia el 6 de febrero, añadió.

"Las pruebas presentadas a lo largo de este juicio mostraron una etapa de abusos psicológicos y emocionales, y una escalada de patrones de coacción", dijo el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg.

