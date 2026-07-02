Jorge Celedón hizo historia en México: dos conciertos con lleno total

El vallenato volvió a escribir una página memorable en México de la mano de Jorge Celedón, quien reunió a más de 40 mil personas en dos conciertos con lleno total en la Arena Ciudad de México y la Arena Monterrey, consolidando una vez más su enorme conexión con el público mexicano y latinoamericano.

Miles de asistentes vivieron dos noches inolvidables en las que la emoción, la nostalgia y la fiesta fueron las grandes protagonistas. Desde el primer acorde hasta la última canción, el público coreó cada uno de los éxitos del artista colombiano, convirtiendo ambos escenarios en un solo coro que acompañó de principio a fin cada interpretación.

El repertorio incluyó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, entre ellos "Cuatro Rosas", "Ay Hombe", "Parranda en El Cafetal" y "Esta Vida", canciones que hicieron vibrar no solo a los miles de mexicanos presentes, sino también a los colombianos que asistieron a los conciertos y encontraron en el vallenato un vínculo con sus raíces.

Jorge Celedón // Foto: AFP

Las dos presentaciones ratificaron el poder de convocatoria y la vigencia de Jorge Celedón como uno de los máximos exponentes del vallenato en el ámbito internacional. Su música, que ha trascendido fronteras durante más de dos décadas, continúa conquistando nuevas generaciones y fortaleciendo el reconocimiento del folclor colombiano en importantes escenarios del mundo.



Estos conciertos también evidenciaron la profunda conexión que el cantante mantiene con el público latinoamericano, demostrando cómo sus canciones siguen uniendo culturas y despertando emociones a través de historias que hacen parte de la vida de millones de personas.

Con este nuevo éxito en territorio mexicano, Jorge Celedón reafirma su legado como uno de los grandes embajadores del vallenato, llevando la música colombiana a nuevos escenarios, conquistando nuevas audiencias y consolidando el impacto global de un género que continúa creciendo y ganando seguidores alrededor del mundo.