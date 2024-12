Kapo y Zaider lideran los estrenos musicales de Navidad con romántico afrobeat

Una vez más, Kapo sorprende con una excelente canción alineada a este ritmo afrobeat que ha enamorado a millones de personal en el 2024, en el marco de los estrenos musicales de Navidad. Pero, ahora, al lado del cartagenero Zaider potencian 'Alma', una canción que transmite los sentimientos de un amor, de esos que se dan en playa y sobretodo en el momento de esa conexión entre las dos personas.

“Alma nace en la playa, es una canción con una vibra muy positiva, quería describir ese momento en el que dos personas se conectan y naturalmente nace la magia, cuando se la mostré a Kapo tuve la bendición de que le encantó y así casi de inmediato nos metimos al estudio en Medellín a grabar y culminar detalles de este tema que hoy le regalamos a nuestro público para cerrar el año llenos de buena vibra", comentó Zaider.

'Step into Christmas' de Elton John

La estrella del pop Elton John y la talentosa actriz Cara Delevingne se unen para revivir el espíritu navideño con una nueva versión del videoclip de "Step Into Christmas". Delevingne interpreta a Elton en este divertido homenaje que imagina lo que sucedió entre bastidores durante la grabación original. El video, que ya está disponible en YouTube, promete convertirse en un nuevo clásico navideño.

Más estrenos musicales en Colombia

'Dime que no (feat. Lenier)' de Justin Quiles, Beéle, Randy y Lenier: una canción llena de sentimientos en donde estos cuatro artistas se unen para hablarle a una mujer "que mata" con tan solo su presencia. Por supuesto, de esos amores que dejan miles de recuerdos vivos por esos momentos especiales que se vivieron.

'Solo Me Queda' de Andrés Cepeda: un tema al mejor estilo del bogotano, es decir, una carta de amor abierto, pero esta vez a alguien que decidió irse. Con palabras llenas de incertidumbre le pregunta a alguien especial el por qué se fue.

'Ké Mal' de Elsa y Elmar: esta versión habla desde un ritmo más romántico o "tierno", que relata un amor que solo existe en un solo lado. Pese a que todo parece "perfecto", al parecer no iban los dos en la misma sintonía.

Publicidad

'24' de Aria Vega: una canción romántico que cae acorde a la época. Relata una promesa incumplida de pasar un 24 de diciembre juntos, pero, que, a la final, no se terminó dando y todo quedó en simples palabras vacías.

'Cobarde' de Natalia Natalia: un pop envolvente que explora la fragilidad y la fuerza de una despedida. La canción narra la lucha interna de un corazón desgarrado, entre soltar y aferrarse, mientras Natalia Natalia entrega una interpretación llena de sentimiento y autenticidad.

Publicidad

'La Cueva' de Cazzu: la artista plasma un amor lleno de dolores y donde llegue a poner a brillar a la otra persona, pero que, a la final, no valora nada y termina fallando pese a que se conocieron en la oscuridad.

'Bien Duro' de Arcángel, YOVNGCHIMI, Dei V: este trío lanza esta canción, que como su nombre hace alusión se trata al momento de intimidad de dos personas donde no existen los límites, donde quieren darle con toda.

Publicidad

'Dime qué ves' de Karen Lizarazo y LuisRa: un vallenato lleno de amor para contar una historia y dónde se le pide a la otra persona que sea sincera en decir lo que ve y siente al estar juntos.

'Bibor' de Esteban Rojas, FineSound Music: una canción que hace referencia a Billboard para dedicarle a un amor que se equivocó y, ahora, su nombre sale en las más grandes listas.

Publicidad

'Devolver el tiempo' de Elniko Arias: una balada de reggaetón que explora el dolor de un amor perdido. Con un tono agridulce, la canción refleja el anhelo de volver al pasado y la aceptación de lo inevitable. Una reflexión profunda sobre el amor, el arrepentimiento y la nostalgia.

'Aries' de Drakko C: "Una representación de quién soy: valiente, decidido, apasionado. Es un reflejo de mis luchas, mis victorias y de cómo enfrento la vida sin miedo a ser yo mismo", dijo el artista.

Publicidad

'El combo de mis ex' de Omar Geles y Alan Lover: una canción que refleja la madurez artística de Alan Lover. Con un toque de nostalgia y una frescura renovada, esta colaboración, llena de humor y desamor, consolida su lugar como una de las voces más prometedoras del regional mexicano.

'Merry Christmas' de Gender Wise: una canción que no deja nada a la imaginación, explorando temas tabúes con una honestidad brutal. Ideal para aquellos que buscan una experiencia musical intensa y sin límites.

Publicidad

'Fresa' de Mari 'La Carajita': la artista venezolana sale con esta canción para hablar, con base de ritmos urbanos y afro, de todo lo que relata de ser libres sin tapujos. "‘Fresa’ es mi forma de celebrar quién soy y todo lo que he superado", dice la artista.