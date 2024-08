Karol G se une a Andrea Bocelli para una nueva versión de la canción 'Vivo por ella'

Karol G vuelve a sorprende a todos sus seguidores, pero con una versión nunca vista de ella en un ritmo musical atípico al cual tiene acostumbrados a todos. Y es que, la paisa, se unió al reconocido artista Andrea Bocelli para cantar a su lado una versión de ‘Vivo por ella’, como parte del próximo álbum del cantante.

“Esta canción ocupa un lugar muy especial en mi corazón, y es un gran honor re imaginarla con una de las nuevas artistas más talentosas y emocionantes del mundo, KAROL G. Su hermosa voz ayuda a crear una celebración atemporal del amor y la música que encontrará nuevos fans y resonará a través de las generaciones”, dijo el artista.

Una canción llena de pasión y con esa fuerte entonación de Bocelli lleva a Karol G a demostrar todo su talento, por supuesto, con su estilo urbano, pero alienado al romanticismo del álbum en honor al aniversario 30 de Bocelli.

“Descubrí a Andrea cuando era adolescente. Estaba superconectado con su música, el poder de su voz y su forma única de crear música. Esta canción es un gran honor para mí - es una canción que siempre me ha gustado, y cuando me invitaron a cantar 'Vivo por Ella' me sentí como en casa. Es una canción que realmente siento dentro de mí, siento que va a ser un punto especial en mi carrera”, manifestó.

La ‘Bichota’ mostró su felicidad por esta oportunidad de ser parte de este disco de Bocelli, que será un plus más de su exitosa carrera, que también confirmó con su éxito tour ‘Mañana será bonito’ en el cual tuvo varios estadios llenos en todo el mundo.