Kevin Roldán, protagonista de otro escándalo tras nueva denuncia

Tommy One, excorista del cantante Kevin Roldan, instauró una demanda laboral en contra del cantante con el que trabajó por 10 años, argumentando que en los años que laburó junto a él no se le efectuó el pago de prestaciones sociales y, después de 9 meses, no le han pagado la indemnización por un despido injusto.

El excorista dice que la causa del despido fue por supuestos rumores que llegaron a oídos del cantante, que hablaban sobre unas supuestas quejas de Tommy One sobre el comportamiento de Roldán.

“Les dije a los mismos compañeros del trabajo que me molestaban ciertos comportamientos de Kevin. Por ejemplo, en Chile, una muchacha le dijo que le faltaba humildad, que por que no era como J Balvin, también le dijo que, si se creía Justin Bieber, cuando a él lo comparan con otros artistas, él se enoja, y ese día le levantó la mano, y casi le da una patada, sino lo cogemos nosotros, quien sabe que hubiese hecho”, aseguró Tommy One.

El extrabajador de Roldan admitió estar preocupado por los comportamientos del cantante, pero solo pide que todo se resuelva de la mejor manera y le reconozcan lo que es justo.

“Yo le pido a él que se ponga en mi posición, me tienen que dar lo que toca por ley”, sentenció.

