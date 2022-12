Kim Kardashian reveló su secreto para perder 10 kilos en lo que va de este año

La modelo y empresaria Kim Kardashian aseguró que en los últimos ocho meses ha perdido 10 kilos con poco ejercicio de cardio. En una de sus últimas apariciones su figura impactó a los paparazis durante un evento en Los Angeles.



Sus curvas dejaron sin aliento también a los espectadores y muchos se preguntaron cuál era su secreto.



En entrevista con el medio ‘E! Noticias’, Kim Kardashian rompió el silencio y contó que hasta su mamá (Kris Jenner) quedó intrigada.

"Incluso mi madre me llevó aparte hace una semana y me lleva a un armario y me preguntó: ‘¿Qué estás haciendo?’”, comentó la socialité.

Kim aseguró que su peso normal estaba en alrededor de 70 kilos y que este año se había dado a la tarea de lucir aún más bella.

El secretó, contó, está en un régimen saludable de alimentación y una rutina disciplinada de ejercicios.

“Hago pesas una hora y media todos los días. No hago mucho cardio”, reveló. Según la Kardashian, lleva 11 meses muy juiciosa y eso la hace estar orgullosa.



"No vi los resultados inmediatamente, pero cuando te quedas con algo y eres persisntente, lo harás”, agregó.



Kim Kardashian también contó que le ha bajado al consumo de dulces.



“En realidad ya no como azúcar como antes”, aseguró. No obstante, aseguró que a veces cae en la tentación y come algún helado. Lo que sí abolió de su dieta, totalmente, fue la comida chatarra.