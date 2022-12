Kristen Stewart declaró oficialmente su bisexualidad

La revelación la hizo para la revista británica ELLE, donde dice estar pasando por el mejor momento de su vida.

"En este momento me encuentro completamente enamorada de mi novia", indicó.

Foto: AFP

“Hemos terminado un par de veces y después hemos regresado y esta vez fue como ‘Finalmente, puedo sentir de nuevo’”, agregó.

Además, la actriz de 26 años comparó su relación sentimental actual con las que ha sostenido con hombres.

"Cuando salía con un hombre, mantenía en secreto todo lo que hacía, porque sentía que todo lo personal se trivializaba inmediatamente y eso no me gustaba. Nos transformamos en estos personajes como de historietas y libros que me hacían pensar: 'Esto es mío. Has transformado mi relación en algo que no es'. Eso no me gustaba", expresó.

Finalmente Stewart dijo que esto lo hacía porque no se avergonzaba de su preferencia sexual.

"Pensaba: 'En verdad, si escondo esto implicaría que no lo asumo o que estoy avergonzada'. Así que para evitarlo, lo empecé a hacer público. Abrió mi vida y estoy mucho más feliz", concluyó.

Con esta entrevista la estadounidense le puso fin a los rumores que habían iniciado desde el 2015.

