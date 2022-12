La coach que puso en cintura a los modelos y directoras de La Agencia

fue invitada por La Agencia para preparar a los participantes que debían enfrentarse a una

dura prueba de actuación para un comercial de responsabilidad social sobre violencia de género.

La profesora logró intimidar a varios concursantes y hasta a las directoras que debían acatar sus indicaciones para lograr el mejor desempeño.

Carolina, concursante de la agencia de Catalina Maya, generó un momento tensionaste con la coach de actuación ya que la docente consideraba que la bella modelo había entrado a una zona de confort en la que se alejaba de la creatividad, por tanto la invitaba a estar más comprometida.

Sin embargo, Carolina no pudo evitar responder a la crítica

“Yo respeto tu profesionalismo, pero no creo que esté muerto mi papel, pues yo he estado practicando. Me puse nerviosa…pero comprometida he estado todo este tiempo”, afirmó Carolina.

La coach también le respondió a la concursante que tenía que tener más humildad.

“Un actor debe ser humilde y tener la capacidad de recibir cualquier cosa que se le diga”.

Este no fue el único momento en que la coach tuvo que poner orden en el loft pues también entregó recomendaciones a los participantes de las otras agencias y hasta tuvo que pedir silencio a una directora por interferir en un ensayo.

