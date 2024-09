La confesión de Pepe Aguilar del porqué tendrá un concierto en Colombia

Si bien nació en Texas, Estados Unidos, Pepe Aguilar creció como un mexicano más desde pequeño, pues solo fue la ubicación lo que falló en su crianza debido a una gira que tenían sus papás en ese momento por el país norteamericano.

Desde 1980 forjó una carrera profesional como música que lo convirtió en una insignia de la música latina y merecedor de diversos premios, entre esos los reconocidos Latin Grammy con diversos discos, paso que, ahora, sus hijos quieren seguir bajo esta ‘Dinastía Aguilar’ en el regional mexicano, pero a lo largo algo le faltó en su carrera y que confesó a Blu Radio: potenciar su relación con Colombia.

La dura confesión de Pepe Aguilar con Colombia

“Van más de 20 años que no vengo por acá (…) Nos sentimos con un gran compromiso y personalmente me sintió con una deuda pendiente. No es posible que haya hecho toda mi carrera por el norte del continente, pero no haya venido a Colombia. Pero ya se dio el tiempo, ya no tanto esperando que alguien día porque vengo porque quiero, no quiero que solo sea una vez, sino porque quiero que este país sea parte del calendario actual”, manifestó en Blu Radio.

Y es que, según él, Colombia ha sido un país que siempre ha mostrado ese cariño a su carrera, pero no ha estado a la altura desde cariño dejando de lado muchas veces el país y por eso sintió que era momento de pagar esa deuda, promesa que él mismo se hizo cuando conoció tierras cafeteras al lado de su padre. Además, la fuerte relación con México le permite sentirse en su segundo hogar.

Por eso, al lado de sus hijos Angela y Leonardo estará en el Movistar Arena el 25 de octubre en Bogotá, cumpliendo esa promesa que tenía pendiente en Colombia. Con precios sobre los 180.000 pesos hasta los 600.000 pesos, esperando que sea el primero de muchos.

“No te das cuenta de que pasa el tiempo. Les digo (a los fans) gracias por acompañarme, por seguirme. Por ser parte y cómplice, ojalá que les haya servido, ojalá que mi música haya servido. Para eso estamos, en servirles en hacerlos sentir, hacer que conecten con sus sentimientos”, dijo.

