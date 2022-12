La despampanante portuguesa con la que Cristiano Ronaldo habría sido infiel

El astro del fútbol Cristiano Ronaldo le habría sido infiel Georgina Rodríguez, de quien espera un hijo. Al menos, así lo asegura la portuguesa Natacha Sofía, una joven modelo de 21 años.

Según Natacha Sofía, hace un tiempo le envió un mensaje interno a Cristiano Ronaldo por Instagram y él le respondió.

“Decidí mandarle un mensaje privado por Instagram. No escondo que siempre fue con la intención de tener relaciones con él. Me sorprendió mucho, no creo que sea gay”, dijo la joven.

En declaraciones a una revista portuguesa, la joven aseguró que Ronaldo le dio 300 euros para el taxi y nunca lo volvió a ver.

“Nunca más hablamos, me siento abandonada”, lamentó la joven.

Aunque Cristiano Ronaldo no se ha pronunciado al respecto, Natacha tampoco ha presentado pruebas de su versión, por lo que hasta el momento solo se trata de una declaración a un medio portugués.

Vea aquí algunas fotografías de la joven modelo