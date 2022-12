La esquiadora más sexy del mundo se desnuda para promocionar su nuevo libro

Lindsey Vonn, una de las deportistas más sexys del mundo, publicó una foto de un desnudo total en su cuenta de Instagram para promocionar el lanzamiento de su nuevo libro "Strong is the new beautiful" (Ser fuerte es la nueva belleza).

El libro, de 256 páginas, es una guía completa de bienestar que incluye consejos de nutrición, fitness y actitud.

Vonn se ha convertido en una de las atletas más seguidas en la red social, donde comparte sus exigentes sesiones de entrenamiento, sus increíbles producciones fotográficas y sus ratos de ocio.

