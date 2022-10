“La foto de la verdad”: Imagen de Arturo Vidal y su novia revela estado de su relación

El futbolista chileno y la colombiana Sonia Isaza desmintieron con una foto las versiones de una posible separación. Dicha imagen afirmó el amor que ambos se tienen y que estaría más fuerte durante la cuarentena.

El supuesto distanciamiento fue desmentido por la pareja el pasado fin de semana cuando Isaza publicó una imagen junto al mediocampista del Barcelona con un diciente mensaje.

“La foto de la discordia, ¿qué puedo decir? Que este hombre me vuelve loca, que lo amo por como me trata porque es el hombre más espectacular de este mundo y buen padre. Te amo y tengo tanto más que decir. Me hace feliz y punto y así hablen acá estoy. Nada ni nadie va dañar esto tan bonito que siento. Te amo y que viva el amor", escribió Sonia en sus redes sociales.

Vea aquí la fotografía:

