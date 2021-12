“La gente cree que es un insulto decirme abuela”: Amparo Grisales habla de su papel en El Paseo 6

La actriz y presentadora Amparo Grisales habló en Mañanas BLU sobre su papel en la película El Paseo 6, cinta que se convierte en el gran atractivo del cine colombiano en la temporada de fin de año.

“La gente cree que es un insulto decirme abuela”, dijo la artista.

"Yo estoy feliz de estar en la película, disfruté mucho interpretar este personaje ”, agregó.

La artista aseguró que el personaje de Raquel tiene muchas complejidades y, con esfuerzo, logró caracterizar una "abuela única".

"El éxito es el equilibrio. Aproveché el tiempo para hacer más ejercicio, investigar para tener la piel firme y tonificada. Ejercicio siempre he hecho, pero le aumenté a las abdominales, investigué muchísimo. Siempre me he cuidado mucho en la comida. También medito, porque uno también se alimenat con la respiración. Así logré una abuela bien mamacita, porque ese era el personaje", contó Grisales.

El actor Jhon Álex Toro, quien interpreta a Álvaro Castaño en la cinta, habló de las expectativas en taquilla.

"Es una película que arranca en muchas salas y confiamos que la gente vaya a verla", dijo el actor.

Escuche a Amparo Grisales, John Alex Toro y al crítico Jerónimo Rivera en Mañanas BLU: