La ‘gozada’ de Amaranta Hank a los miembros de Blog Deportivo

Este martes en Blog Deportivo, la actriz de la industria para adultos Amaranta Hank envió un audio a los miembros del programa luego de la polémica por sus declaraciones en las que afirmó que en Colombia hay “pésimos actores porno”.

“Hola chicos de Blog Deportivo, soy Amaranta Hank, actriz porno, y debido a la polémica voy a darle una segunda oportunidad en el casting a Jota, a Fabito y a JuanJo, tienen que aprovecharla. A Rafa no porque no me interesa. A mi primo El Pingo, él está fuera de concurso. Muchos besitos y los espero en el casting”, dijo Amaranta en su mensaje.

Escuche el audio completo:

