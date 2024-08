Famosa serie de Marvel que sí o sí debe ver en Disney Plus este septiembre de 2024

Disney Plus se prepara para el esperado estreno de la serie ‘Agatha: en todas partes’ de Marvel Studios, que llegará en septiembre de 2024. La producción que fue anunciada poco después de ‘Wanda y Visión’ al fin hará su debut en la plataforma y ampliará el reconocido universo de superhéroes.

Será el miércoles, 18 de septiembre de 2024, cuando a la plataforma llegue esta producción con sus dos primeros episodios. En esta ocasión narrará la historia de ‘Agatha Harkness’ que se encuentra deprimida después de liberarse de un hechizo hipnotizador y, ahora, deberá enfrentar nuevos retos en sus poderos para potenciar sus poderes como bruja.

“La nueva serie de Marvel Television, Agatha: En Todas Partes, se centra en el personaje de Kathryn Hahn, Agatha Harkness, de la aclamada serie de Marvel Studios, WandaVision, cuando se embarca en una peligrosa y misteriosa aventura repleta de pruebas y adversidades”, indicaron desde Disney.

Este es el tráiler de la esperada serie de Marvel

Más estrenos llegarán a Disney Plus en septiembre de 2024

‘Como el mar’, ‘S.WA.T’, ‘Los Chávez’, ‘Lego Star Wars: la reconstrucción de la galaxia’, ‘Only Murders in the Building’, entre otras producciones, irán llegando a lo largo del mes de septiembre a esta plataforma. Por supuesto, los eventos deportivos en ESPN también serán protagonistas con la Copa Libertadores, UEFA Champions League, UFC y muchos más.

Lista de estrenos en septiembre



‘Como el mar’ – 4 de septiembre.

‘S.WA.T’ – 4 de septiembre.

‘Murai in Love’ – 4 de septiembre.

‘Guga por Kuerten’ – 10 de septiembre.

‘Resident Alien’ – 11 de septiembre.

‘Sir Ranulph Fiennes: retorno salvaje’ – 11 de septiembre.

‘Los Chávez’ – 11 de septiembre.

‘Lego Star Wars: la reconstrucción de la galaxia’ – 13 de septiembre.

‘Agatha: en todas partes’ – 18 de septiembre.

‘Are You Sure?1’ – 19 de septiembre.

‘Only Murders in the Building’ – septiembre.