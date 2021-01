"La pesadilla pasó": Anahí reveló que se contagió de coronavirus en el concierto de RBD

La cantante y actriz mexicana Anahí reveló a través de sus redes sociales que se contagió de coronavirus en el concierto de la agrupación juvenil RBD .

Anahí compartió a través de las historias de su cuenta de Instagram varias fotografías con las que confirmó que se contagió durante el evento.

“La pesadilla pasó. Y desde este lugar de calma y gratitud les puedo decir que agradezco de todo corazón sus mensajes de cariño y oraciones. Efectivamente me contagié en el concierto. En el tributo a RBD”, señaló.

Captura de pantalla Instagram Anahí// Instagram

“Después de no salir de mi casa casi un año, el único día que salí me contagié. Una persona muy cercana llegó con contagio sin saberlo y me contagió (solo a mí). Se hicieron muchísimas pruebas y protocolos y la que más insistió en que así fuera fui yo, pero aun así nos enfrentamos a un virus terrible y desconocido”, agregó la cantante y actriz.

Coronavirus Instagram Anahí// Instagram

La actriz afirmó que fue asintomática, pero que lastimosamente contagió a su esposo. "Tuvimos días y noches de mucha angustia y miedo”.

Anahí agregó que hasta ahora ha sido la única que se ha contagiado de las personas que asistieron al evento.