La respuesta de la bella Majo Vargas a quien le dijo que tenía cirugías

Majo Vargas, una de las protagonistas de La Reina del Flow, tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram quienes diariamente halagan su belleza y naturalidad. Sin embargo, recientemente una seguidora la cuestionó por, presuntamente, tener cirugías.

“Eras más linda y natural hasta que caíste en manos de la estética”, le criticó la seguidora.

A la bella jovencita pareció no gustarle mucho el comentario, no se quedó callada y replicó.

“No me gusta responder este tipo de comentarios, me parece que no aportan nada…así que simplemente los ignoro y los borro, pero no tengo ningún tipo de cirugías así que me gustaría dejarlo claro. Luz para ti”, respondió Majo Vargas.

Más de 671 personas respaldaron la respuesta de la actriz en Instagram y aseguraron que su belleza es completamente natural y que está muy joven para someterse a cirugías.

