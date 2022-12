La respuesta de Maleja Restrepo a comentarios sobre sus hijas

La reacción surgió luego de que en su cuenta de Instagram apareciera un comentario por parte de un seguidor criticando las orejas de sus hijas en una foto de la presentadora junto a su esposo y sus dos pequeñas hablando sobre el valor e importancia de una familia.

“Maleja, las niñas están muy orejonas, el gorrito o diademas son para eso. Sufro cuando veo a niños así”, comentó el usuario sobre Guadalupe y Macarena.

Una vez Maleja vio el comentario no dudó en responderle al usuario sobre las críticas.

“Créeme que yo a mis hijas no les voy a crear un complejo que no tienen, simplemente porque en la sociedad hay un tamaño estándar de orejas. Si algún día una de ellas me llega a manifestar cierta incomodidad, tomaremos medidas en el asunto”, enfatizó la presentadora.

Finalmente, sobre el cuidado a su pequeña, Maleja indicó que no les iba a colocar nada ni tampoco las sometería a ningún tratamiento.

“Para los interesados en las orejas, aquí en esta familia las educamos con seguridad y valentía, así que ve y cataloga a otros de descuido, porque de la educación nos encargamos nosotros”, escribió Restrepo.

