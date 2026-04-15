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Blu Radio  / Entretenimiento  / La SIC investigará la venta de boletería del concierto de BTS

La SIC investigará la venta de boletería del concierto de BTS

La agrupación musical coreana BTS se presentará los días 2 y 3 de octubre de 2026 en el Estadio El Campín de la ciudad de Bogotá.

BTS
BTS //
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 15 de abr, 2026

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), a través de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor, empezó una averiguación preliminar con el objetivo de conocer en detalle la información que se suministró a los consumidores antes y durante la adquisición de las boletas del concierto BTS, así como las medidas tecnológicas implementadas durante esas etapas. Lo anterior, teniendo en cuenta la alta demanda generada por la agrupación en nuestro país.

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Debido a las múltiples denuncias presentadas por ciudadanos que intentaron adquirir entradas para los mencionados conciertos, la SIC dirigirá la investigación tanto a la promotora del evento, PROMOTORA DE COLOMBIA S.A.S., como a la empresa operadora de boletería, TICKET COLOMBIA S.A.S., conocida como Ticketmaster, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas de protección al consumidor.

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Foto: AFP

La SIC solicita a los investigados detallar de manera precisa la información efectivamente entregada a los consumidores, las condiciones en las que se desarrolló la venta de boletería, los horarios establecidos, los aforos disponibles y las medidas implementadas para garantizar la transparencia y el adecuado desarrollo del proceso de comercialización. Según el avance de la investigación, la entidad adoptará las medidas que sean necesarias conforme a la normativa vigente.

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