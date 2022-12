Las sorpresas de Will Smith y Nicky Jam para la final del Mundial

El cantante y actor estadounidense Will Smith habló en exclusiva con Noticias Caracol horas antes de la ceremonia de clausura del Mundial en la que se presentará junto a Nicky Jam.

“He estado en tres de las cuatro copas del mundo, amo la energía que se vive en un Mundial. En Estados Unidos apenas está empezando el fútbol y, aunque está empezando a ser popular, la verdad es que su estructura es bastante diferente por el tema de las conferencias”, indicó Smith.

El artista resaltó que vivir de cerca la fiesta de un Mundial lo llena de una “energía maravillosa”.

Por su parte, Nicky Jam resaltó el orgullo que siente de trabajar al lado de Smith, pues manifestó que desde niño es seguidor de él. “Tengo mucha ansiedad de treparme a la tarima y dar lo mejor de mí para representar a mi país”, agregó en medio de la emoción el puertorriqueño.

Al final, ambos les enviaron un emotivo mensaje a los colombianos en el que les agradecieron por el amor y confianza que les han manifestado durante sus trayectorias.



