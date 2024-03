Laura Tobón expresa su deseo de ser madre nuevamente: “Yo creo que nací para ser mamá”

Actualmente, Laura Tobón es madre de Lucca Rodríguez Tobón, un bebé de dos años, fruto de su matrimonio con el empresario Álvaro Rodríguez. Recientemente, la modelo reiteró que su deseo es ser mamá nuevamente.

“Yo que soy tan maternal, yo creo que nací para ser mamá. Me sueño con la niña, pero bueno si me sale un niño también soy muy feliz”, señaló Laura Tobón en entrevista con Lo Se Todo Colombia.

Es evidente su instinto maternal, pero aclaró que por ahora no está en sus planes ser madre. Y no descartará la idea de más adelante volver a experimentar el momento que cambio su vida y la hace feliz.

“Muero por volver a vivir esa etapa, volver a tener un bebecito en mis manos”, indicó Laura Tobón.

Además, aclaró los rumores de que se encuentra en embarazo nuevamente, pues recientemente se filtraron una serie de imágenes en presunto estado de embarazo, y en realidad se trataría de su actuación en una nueva serie donde protagonizará el papel de una mujer embarazada.

“Yo creo que se filtraron fóticos mías, en la serie donde se me ve una barriga, entonces las personas pensaron que estoy embarazada por segunda vez, lo cual quiero, pero no en este momento”, señaló Tobón.

Pues al filtrarse las fotos la noticia empezó a circular por redes sociales y se hizo viral. La realidad de todo esto, es que Laura Tobón se estrena como actriz en una nueva producción de Prime Video.

“Esto es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo, de actuar, porque siento que siempre he tenido ese corazón histriónico y siempre me ha llamado muchísimo la atención la actuación. Lo que más me encanta es que estoy embarazada en la serie”, expresó Laura Tobón.

La modelo y ahora actrizseguirá incursionando en nuevos proyectos, pero en sus planes a futuro seguirá la idea de darle un hermanito a su hijo Lucca.

“Ya mi Lucca se está creciendo, ya está yendo al jardín, ya es un poco más independiente y no saben lo duro que me ha dado eso”, comentó Laura Tobón en entrevista con Lo Se Todo Colombia.