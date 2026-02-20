En vivo
Laura y Juan marcan el mejor tiempo en prueba de Extrés extremo de El Reto 3x

Laura y Juan marcan el mejor tiempo en prueba de Extrés extremo de El Reto 3x

La prueba de Estrés extremo definió a los primeros clasificados de El Desenlace en el marco de El Reto 3x, dejando una tabla de posiciones ajustada al límite y una eliminación marcada por la presión del cronómetro.

