Laura y Juan marcan el mejor tiempo en prueba de Extrés extremo de El Reto 3x

La dupla conformada por Laura y Juan se consolidó como la más sólida de la jornada al registrar el mejor tiempo de la competencia. Su desempeño estuvo respaldado por una estrategia precisa y una ejecución calculada en cada tramo del circuito, lo que les permitió dominar la prueba de principio a fin y convertirse en referentes de esta fase.

En contraste, la definición fue angustiante para Rapelo y Madrid. Los bicampeones, con la experiencia de quienes ya conocen el triunfo, lograron mantenerse en carrera por un margen mínimo. Su cierre fue determinante para evitar la eliminación y asegurar su permanencia en la competencia.

Otro momento clave lo protagonizaron Marlon y Valentina. La participante, odontóloga y entrenadora de porrismo, sufrió una caída que le ocasionó inflamación en el tobillo. Pese a la lesión, optó por continuar el recorrido para no comprometer el tiempo de su compañero. La decisión resultó crucial y la pareja consiguió avanzar a la siguiente ronda.

Kevin, oriundo de Rionegro y con formación en obras civiles, aportó planificación y lectura estratégica al equipo que integra junto a Darlyn. La combinación entre análisis técnico y energía competitiva les permitió obtener un resultado que los mantuvo fuera de la zona de riesgo.



La jornada cerró con la salida de Johnatan y Karoline, quienes registraron el tiempo más alto de la ronda. Aunque demostraron competitividad a lo largo del circuito, la presión les pasó factura. Se despiden del programa con reconocimiento por su entrega y desempeño.

Con los primeros clasificados definidos, el próximo desafío, Movimiento Extremo, elevará la exigencia física y mental, perfilando a los aspirantes que continúan en la lucha por el título.

