¿Le quedó saldo en su manilla del FEP? Así puede pedir el dinero de vuelta

Terminó otra edición del Festival Estéreo Picnic en Bogotá con presentaciones históricas de artistas como Sabrina Carpenter, The Killers, DJO, Deftones, Tyler The Creator, Interpol, Luis Alfonso, Katseye, Srillex, entre otros, que pusieron a disfrutar más de 140.000 personas en el Parque Simón Bolívar.

En este evento -al igual que otros en el mundo- se ha hecho famoso el pago a través de Cashless, en donde las personas recargan una manilla con dinero real para ser usado durante el festival, evitando fallos en internet, celulares, tarjetas o señal a la hora de realizar pagos.

Sin embargo, algunos suelen cargar demasiado y parte del saldo queda acumulado en el interior de esta manilla, pero, afortunadamente, este dinero que no fue utilizado sí puede ser recuperado y hacerlo es muy fácil siguiendo los próximos pasos.

Cashless del FEP 2026 // Foto: Instagram @festereopicnic

Así puede recuperar su dinero en el cashless del FEP

Desde el 6 de abril hasta el 5 de mayo de 2026, usted podrá recuperar su saldo de su manilla a través de https://www.festivalestereopicnic.com, allí deberá entrar a su zona cashless e ingresar el código de su manilla, luego tendrá que:



Dar click en ‘ver saldo’ del monto disponible de la manilla.

Dar click en ‘retirar dinero’ para comenzar el reembolso, en donde deberá registrar todos sus datos bancarios.

Luego le deberá salir un aviso de que el registro fue confirmado y le llegará una copia al correo.

¿Qué es el cashless?

“Para facilidad de los asistentes, y garantizar mayor seguridad sobre su dinero en los eventos, PÁRAMO ha implementado el sistema “Cashless”, que es un mecanismo para el recaudo y la distribución o dispersión de pagos de los bienes y servicios que adquieren los asistentes del Festival Estéreo Picnic. Funciona con una manilla con chip, que se recarga con dinero cuantas veces sea necesario y es el único mecanismo para recaudo de pagos autorizado en los puntos de venta”, explicó Páramo Presenta.