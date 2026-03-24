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Blu Radio  / Entretenimiento  / ¿Le quedó saldo en su manilla del FEP? Así puede pedir el dinero de vuelta

¿Le quedó saldo en su manilla del FEP? Así puede pedir el dinero de vuelta

Este sistema de pago cashless se ha hecho famoso en eventos musicales en todo el mundo y, en algunos casos, queda dinero sin utilizar tras ser recargada para el fin de semana.

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