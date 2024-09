Letra de Soltera, lo nuevo de Shakira

Shakira lanzó 'Soltera ', una canción que tiene influencias afrobeat y que espera se convierta en un "himno femenino", informó la disquera Sony Music.

"Ya salió soltera!", escribió Shakira en sus redes sociales, donde publicó fotos con la brasileña Anitta, la dominicana Natti Natasha, la mexicana Danna, la venezolana Lele Pons y las modelos Shannon y Winnie Harlow.

Letra de Soltera

Lu-Lu-Lunay

Ella lo que quiere e' joder, vacilar

Solita pa' romper la disco

Ella lo que quiere e' joder, vacilar (chi-chi-chium)

Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar

Y estar soltera está de moda

Por eso ella no se enamora

Y estar soltera está de moda

Por eso no va a cambiar

Estar soltera está de moda

Por eso ella no se enamora

Estar soltera está de moda

Por eso no va a cam-cam-cambiar

Que nadie la reclame

Celu en modo avión, no quiere que la llamen

Le da lo mismo que la quieran o la amen

Vacilar y joder, eso' son su plane'

Y por ahora eso no va a cambiar

Cero compromiso, sólo quiere bellaquear

Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar

Beber y joder, no se va a amarrar

Y por ahora eso no va a cambiar

Cero compromiso, sólo quiere bellaquear

Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar

Beber y joder, no se va a amarrar

Ella lo que quiere e' joder, vacilar

Solita pa' romper la disco

Ella lo que quiere e' joder, vacilar (chi-chi-chium)

Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar

Y estar soltera está de moda

Por eso ella no se enamora

Y estar soltera está de moda

Por eso no va a cambiar (no va a cambiar)

Estar soltera está de moda

Por eso ella no se enamora (rrá, rrá)

Estar soltera está de moda (chim)

Por eso no va a cam-cam-cambiar

Ponte-ponte pa' la vuelta, que yo voy pa'l party

Si no nos vemo', mami, en el after party

Ponte pa'l problema, ándañe, déjate ver

Lo que aquí empezamo' lo matamo' en el motel

Tú estás suelta por ahí, yo estoy suelto por acá

Hacerte wiki wiki, como dice Yaviah

Soltó el corazón, sacó a pasear la maldá'

Tiene la mente dañá'

A ella no hay quien la amanse

Fuma y se va en un trance

Perreando no pierde el balance

To'as le tiran y no están al alcance

En el romance yo no creo que ella avance, yeah

Y por ahora eso no va a cambiar

Cero compromiso, sólo quiere bellaquear

Porque no quiere que nadie le vuelva a fallar

Beber y joder, no se va a amarrar

Ella lo que quiere e' joder, vacilar

Solita pa' romper la disco

Ella lo que quiere e' joder, vacilar (chi-chi-chium)

Dale hasta abajo, pa' hasta abajo sin parar

Y estar soltera está de moda

Por eso ella no se enamora

Y estar soltera está de moda

Por eso no va a cambiar (no va a cambiar)

Estar soltera está de moda

Por eso ella no se enamora (rrá, rrá)

Estar soltera está de moda (chim)

Por eso no va a cam-cam-cambiar

Ponte-ponte pa' la vuelta

Ponte-ponte pa'l party-pa'l party, pa-party, el party

Ponte-pon, Ponte pa'l problema, ándale, déjate ver

Ándale de-ándale de-ándale, déjate ver

Yeah, yeah

Lu-Lu-Lunay

Chri-Chri-, Chri-Chri-Chris Jeday

Yeah

Gaby-Gaby Music

Dímelo Nino

Magic Rhythms

Yeah

Lu-Lu

PR en la casa

Ey, Candy, Candy, dulce como candy

Lu-Lu-Lunay

Video de Soltera de Shakira