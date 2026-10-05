Lista de estrenos de Netflix para octubre de 2026: nuevas series y películas

Actualizado: 5 de oct, 2026
Con la llegada de octubre, Netflix confirmó la lista de estrenos de su catalogo en este mes y comenzó con la llegada de la serie ‘Al este del Edén’, de una larga lista de producciones que terminará el 30 con ‘Colisión’.
Anime, series, películas, documentales, especiales, entre otras categorías, hacen parte del catalogo oficial de la plataforma para este mes, la cual podrá consultar en su totalidad acá.
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Lista completa de estrenos de Netflix para octubre 2026
Series
- Al este del Edén — 1 de octubre
- Ranma1/2 — 3 de octubre
- La casa del amor — 6 de octubre
- Machos de verdad — 7 de octubre
- Academia Unicornio: Secretos por descubrir — 8 de octubre
- ¿Es pastel? Halloween — 9 de octubre
- Doctora X — 9 de octubre
- 100 días de engaño — 10 de octubre
- La trampa — 13 de octubre
- TYSON — 13 de octubre
- El amor es ciego — 14 de octubre
- Hollywood Arts — 15 de octubre
- Cyberpunk: Edgerunners — 20 de octubre
- Las madres de los Pingüinos — 21 de octubre
- Six Kings Slam — 21 de octubre
- Nadie quiere esto — 22 de octubre
- Cómo arruinar Diwali — 30 de octubre
- El alma intranquila — 30 de octubre
- Un trabajo maldito — 30 de octubre
Películas
- Ricos sin dinero — 1 de octubre
- Las cartas de la vida — 2 de octubre
- ¿Quién es Martin Mull? — 7 de octubre
- Contra el huracán — 23 de octubre
- Nosotros, pero un poco mejor — 29 de octubre
- Colisión — 30 de octubre
Documentales
- Schumacher 94: Nace una leyenda — 2 de octubre
- El discípulo — 16 de octubre
- Norm: La historia de Norm Macdonald — 16 de octubre
- Paralizada por la esperanza: La historia de Maria Bamford — 23 de octubre
- El de Matthew Perry — 27 de octubre
- SCTV: Ese gran programa de TV que no sabías que existía — 30 de octubre
Animes
- Rompiendo el hielo — 1 de octubre
- #Amor — 1 de octubre
- La caja azul — 4 de octubre
Especiales de comedia
- Mojo Brookzz: I Know You Lying — 6 de octubre
- Michael Che: Shot in Minnesota — 13 de octubre
- Sumukhi Suresh: Hoemonal — 14 de octubre
- Zainab Johnson: Toxically Optimistic — 27 de octubre
- Derrota a Luke Littler — 30 de octubre
Otros contenidos
- WWE Money in the Bank — 10 de octubre
- ABCmouse — Juego educativo — 13 de octubre
- El círculo — 7 de octubre
- Cada vez menos extraño — 7 de octubre
- Bajo la superficie — 8 de octubre
- El hotel embrujado — 9 de octubre
- Animales — 9 de octubre
- La chispa del amor — 9 de octubre
- La diplomática — 15 de octubre
- La tormenta — 15 de octubre
- Criminales organizados — 16 de octubre
- Lo dejamos acá — 16 de octubre
- Solterísima también — 16 de octubre
- El experimento de la cárcel de Stanford: Un nuevo enfoque — 21 de octubre
- ¿Por casualidad hablaban de mí? — 22 de octubre
- Grande de España — 23 de octubre
- Lupin — 23 de octubre
- El don de engañar — 28 de octubre
- Balaraw: La isla sangrienta — 29 de octubre
- El intercambio — 29 de octubre
- El regalo de cumpleaños — 30 de octubre