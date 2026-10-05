Lista de estrenos de Netflix para octubre de 2026: nuevas series y películas

Con la llegada de octubre, Netflix confirmó la lista de estrenos de su catalogo en este mes y comenzó con la llegada de la serie ‘Al este del Edén’, de una larga lista de producciones que terminará el 30 con ‘Colisión’.

Anime, series, películas, documentales, especiales, entre otras categorías, hacen parte del catalogo oficial de la plataforma para este mes, la cual podrá consultar en su totalidad acá.

Cambios en Netflix // Fotos: AFP

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Lista completa de estrenos de Netflix para octubre 2026

Series



Al este del Edén — 1 de octubre

— 1 de octubre Ranma1/2 — 3 de octubre

— 3 de octubre La casa del amor — 6 de octubre

— 6 de octubre Machos de verdad — 7 de octubre

— 7 de octubre Academia Unicornio: Secretos por descubrir — 8 de octubre

— 8 de octubre ¿Es pastel? Halloween — 9 de octubre

— 9 de octubre Doctora X — 9 de octubre

— 9 de octubre 100 días de engaño — 10 de octubre

— 10 de octubre La trampa — 13 de octubre

— 13 de octubre TYSON — 13 de octubre

— 13 de octubre El amor es ciego — 14 de octubre

— 14 de octubre Hollywood Arts — 15 de octubre

— 15 de octubre Cyberpunk: Edgerunners — 20 de octubre

— 20 de octubre Las madres de los Pingüinos — 21 de octubre

— 21 de octubre Six Kings Slam — 21 de octubre

— 21 de octubre Nadie quiere esto — 22 de octubre

— 22 de octubre Cómo arruinar Diwali — 30 de octubre

— 30 de octubre El alma intranquila — 30 de octubre

— 30 de octubre Un trabajo maldito — 30 de octubre

Películas



Ricos sin dinero — 1 de octubre

— 1 de octubre Las cartas de la vida — 2 de octubre

— 2 de octubre ¿Quién es Martin Mull? — 7 de octubre

— 7 de octubre Contra el huracán — 23 de octubre

— 23 de octubre Nosotros, pero un poco mejor — 29 de octubre

— 29 de octubre Colisión — 30 de octubre

Documentales



Schumacher 94: Nace una leyenda — 2 de octubre

— 2 de octubre El discípulo — 16 de octubre

— 16 de octubre Norm: La historia de Norm Macdonald — 16 de octubre

— 16 de octubre Paralizada por la esperanza: La historia de Maria Bamford — 23 de octubre

— 23 de octubre El de Matthew Perry — 27 de octubre

— 27 de octubre SCTV: Ese gran programa de TV que no sabías que existía — 30 de octubre

Animes



Rompiendo el hielo — 1 de octubre

— 1 de octubre #Amor — 1 de octubre

— 1 de octubre La caja azul — 4 de octubre

Especiales de comedia



Mojo Brookzz: I Know You Lying — 6 de octubre

— 6 de octubre Michael Che: Shot in Minnesota — 13 de octubre

— 13 de octubre Sumukhi Suresh: Hoemonal — 14 de octubre

— 14 de octubre Zainab Johnson: Toxically Optimistic — 27 de octubre

— 27 de octubre Derrota a Luke Littler — 30 de octubre

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