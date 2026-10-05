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Blu Radio  / Entretenimiento  / Lista de estrenos de Netflix para octubre de 2026: nuevas series y películas

Lista de estrenos de Netflix para octubre de 2026: nuevas series y películas

Nuevas producciones se suman al catalogo de la plataforma, desde serie hasta documentales especiales de ciertos personajes, entre otros.

Netflix _AFP.jpg
Netflix
Foto: AFP
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Con la llegada de octubre, Netflix confirmó la lista de estrenos de su catalogo en este mes y comenzó con la llegada de la serie ‘Al este del Edén’, de una larga lista de producciones que terminará el 30 con ‘Colisión’.

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Anime, series, películas, documentales, especiales, entre otras categorías, hacen parte del catalogo oficial de la plataforma para este mes, la cual podrá consultar en su totalidad acá.

Netflix y control de tv.jpg
Cambios en Netflix //
Fotos: AFP

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Lista completa de estrenos de Netflix para octubre 2026

Series

  • Al este del Edén — 1 de octubre
  • Ranma1/2 — 3 de octubre
  • La casa del amor — 6 de octubre
  • Machos de verdad — 7 de octubre
  • Academia Unicornio: Secretos por descubrir — 8 de octubre
  • ¿Es pastel? Halloween — 9 de octubre
  • Doctora X — 9 de octubre
  • 100 días de engaño — 10 de octubre
  • La trampa — 13 de octubre
  • TYSON — 13 de octubre
  • El amor es ciego — 14 de octubre
  • Hollywood Arts — 15 de octubre
  • Cyberpunk: Edgerunners — 20 de octubre
  • Las madres de los Pingüinos — 21 de octubre
  • Six Kings Slam — 21 de octubre
  • Nadie quiere esto — 22 de octubre
  • Cómo arruinar Diwali — 30 de octubre
  • El alma intranquila — 30 de octubre
  • Un trabajo maldito — 30 de octubre

Películas

  • Ricos sin dinero — 1 de octubre
  • Las cartas de la vida — 2 de octubre
  • ¿Quién es Martin Mull? — 7 de octubre
  • Contra el huracán — 23 de octubre
  • Nosotros, pero un poco mejor — 29 de octubre
  • Colisión — 30 de octubre

Documentales

  • Schumacher 94: Nace una leyenda — 2 de octubre
  • El discípulo — 16 de octubre
  • Norm: La historia de Norm Macdonald — 16 de octubre
  • Paralizada por la esperanza: La historia de Maria Bamford — 23 de octubre
  • El de Matthew Perry — 27 de octubre
  • SCTV: Ese gran programa de TV que no sabías que existía — 30 de octubre

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Animes

  • Rompiendo el hielo — 1 de octubre
  • #Amor — 1 de octubre
  • La caja azul — 4 de octubre

Especiales de comedia

  • Mojo Brookzz: I Know You Lying — 6 de octubre
  • Michael Che: Shot in Minnesota — 13 de octubre
  • Sumukhi Suresh: Hoemonal — 14 de octubre
  • Zainab Johnson: Toxically Optimistic — 27 de octubre
  • Derrota a Luke Littler — 30 de octubre

Otros contenidos

  • WWE Money in the Bank — 10 de octubre
  • ABCmouse — Juego educativo — 13 de octubre
  • El círculo — 7 de octubre
  • Cada vez menos extraño — 7 de octubre
  • Bajo la superficie — 8 de octubre
  • El hotel embrujado — 9 de octubre
  • Animales — 9 de octubre
  • La chispa del amor — 9 de octubre
  • La diplomática — 15 de octubre
  • La tormenta — 15 de octubre
  • Criminales organizados — 16 de octubre
  • Lo dejamos acá — 16 de octubre
  • Solterísima también — 16 de octubre
  • El experimento de la cárcel de Stanford: Un nuevo enfoque — 21 de octubre
  • ¿Por casualidad hablaban de mí? — 22 de octubre
  • Grande de España — 23 de octubre
  • Lupin — 23 de octubre
  • El don de engañar — 28 de octubre
  • Balaraw: La isla sangrienta — 29 de octubre
  • El intercambio — 29 de octubre
  • El regalo de cumpleaños — 30 de octubre
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