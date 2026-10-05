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Blu Radio  / Entretenimiento  / Serie de 'Cien Años De Soledad' contribuyó más de $525.000 millones a la economía del país

Serie de 'Cien Años De Soledad' contribuyó más de $525.000 millones a la economía del país

La magnitud del proyecto también se refleja en sus cifras de producción: las locaciones ocuparon 560.000 metros cuadrados y se confeccionaron 70.000 prendas de vestuario entre las dos partes.

Cien años de soledad 2
Cien años de soledad 2 //
Foto: Netflix
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 5 de oct, 2026

La serie ‘Cien años de soledad’, producción de Netflix basada en la obra cumbre de Gabriel García Márquez, trascendió la pantalla y se convirtió en un importante motor para la economía colombiana. Según cifras entregadas por Netflix, las dos partes de la producción generaron un impacto de más de $525.000 millones en el PIB del país, cifra que incluye tanto la inversión directa de la producción como el movimiento generado en su cadena de suministro.

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El impacto económico de la serie fue más del doble del registrado al cierre de su primera parte, consolidando a Colombia como un destino competitivo para grandes producciones internacionales. El proyecto contó con una amplia participación de talento nacional y aprovechó los incentivos audiovisuales disponibles en el país.

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Cien años de soledad en Netflix 1_YouTube.jpg
Cien años de soledad en Netflix
Foto: YouTube Netflix Latinoamérica

Macondo fue construido en Colombia

Tolima fue el escenario principal de ‘Cien años de soledad’, donde se construyó Macondo y se rodaron 190 días de la segunda parte. Esta etapa vinculó a más de 850 personas entre elenco y equipo técnico.

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Además, la producción extendió su operación a más de 15 departamentos, trabajando con más de 970 proveedores y negocios locales de sectores como construcción, hotelería, transporte, alimentación, alquiler de equipos y servicios profesionales. Solo durante la segunda parte se generaron 154.888 noches de hotel.

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La magnitud del proyecto también se refleja en sus cifras de producción: las locaciones ocuparon 560.000 metros cuadrados y se confeccionaron 70.000 prendas de vestuario entre las dos partes. En el componente musical participaron 227 músicos colombianos.

Francisco Ramos, vicepresidente de Contenido para Latinoamérica de Netflix, destacó que la producción demostró que Colombia puede contar historias de talla mundial con talento nacional.

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La serie recibió además el incentivo CINA (Certificado de Inversión Audiovisual), que contempla un descuento tributario equivalente al 35 % del gasto en servicios audiovisuales realizados en Colombia.

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