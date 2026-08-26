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Lo que debe saber del final de 'Cien Años de Soledad' en Netflix: "Colombia es talento"

El episodio final, titulado Cien años de soledad en homenaje a la novela original, fue dirigido por la cineasta colombiana Laura Mora y concebido a escala cinematográfica

Cien años de soledad 2
Cien años de soledad 2 //
Foto: Netflix
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 26 de ago, 2026

Con El Gran Final de Cien años de soledad, Netflix culmina la adaptación audiovisual de la obra cumbre de Gabriel García Márquez. La producción fue filmada íntegramente en Colombia y en español, con el respaldo de la familia García Márquez y la participación mayoritaria de talento colombiano.

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El episodio final, titulado Cien años de soledad en homenaje a la novela original, fue dirigido por la cineasta colombiana Laura Mora y concebido a escala cinematográfica. El elenco está encabezado por Margarita Rosa de Francisco, como Fernanda del Carpio en su madurez; Emmanuel Restrepo, como José Arcadio “el papa”; Estefanía Piñeres, como Amaranta Úrsula, y Sebastián Osorio, como Aureliano Babilonia.

Cien Años de Soledad 2.jpg
Foto: Netflix

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Laura Mora: “Macondo como un espejo”

La directora espera que el público encuentre en Macondo un reflejo de sus propias experiencias y de la sociedad.

“Me gustaría que la gente pudiera ver a Macondo como un espejo, que podamos reconocer nuestros fracasos y nuestra humanidad en sus personajes y en ese universo tan complejo”.

Mora también destacó que la adaptación busca rescatar la belleza y la poesía presentes incluso en los momentos trágicos y, especialmente, motivar a los espectadores a regresar al libro.

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“Que la serie nos invite a seguir imaginando, pensando y, ojalá, a volver al libro”.

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La cineasta explicó que realizar el episodio como una película también es un homenaje al vínculo de García Márquez con el cine.

“Lo que sobra en Colombia es talento”

Para Francisco Ramos, vicepresidente de contenidos de Netflix para Latinoamérica, la producción demuestra la capacidad de Colombia para realizar proyectos audiovisuales de gran escala: "Lo que sobra en Colombia es talento y lo que faltaban eran oportunidades”.

La serie reunió a cientos de artistas, artesanos, técnicos y profesionales colombianos. Ramos aseguró además que Netflix continuará apostando por el país y calificó el episodio final como una obra de Laura Mora.

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Con esta entrega, la historia de los Buendía llega a su desenlace definitivo y Macondo cierra su ciclo en la pantalla, en una producción que también busca reivindicar el talento colombiano.

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