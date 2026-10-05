Lista de series y películas de estrenos de HBO Max para octubre de 226

Octubre llega con una amplia oferta de contenidos a HBO Max, con nuevas series, películas, documentales, realities y producciones especiales para disfrutar durante todo el mes.

Entre los estrenos más destacados aparecen producciones de true crime como ‘Tragedia en el Estadio de La Corregidora’, ‘Poeta Caníbal’ y ‘La Masacre de Flores’, además de nuevas series como ‘Guerra’, ‘Estado de Furia’ y ‘El Colombiano de Keko’.

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Uno de los principales estrenos del mes es ‘Guerra’, serie de HBO Original que llega el 1 de octubre. La producción sigue a un grupo de abogados de los bufetes más poderosos de Londres y sus enfrentamientos por poder, prestigio y dinero.

También se estrena ‘Estado de Furia’, temporada 2, el 9 de octubre, con nuevas historias protagonizadas por mujeres que se enfrentan a situaciones extremas dentro de un sistema que convierte sus experiencias en un espectáculo.



Por su parte, ‘El Colombiano de Keko’ llegará el 22 de octubre. La serie, basada en hechos reales, cuenta la historia de Andrés Ballesteros, un colombiano que termina encarcelado injustamente en Tanzania y permanece ocho años en una de las prisiones más peligrosas del mundo.

Lista de estrenos de HBO Max en octubre de 2026

Series



Guerra — 1 de octubre

— 1 de octubre Estado de Furia, temporada 2 — 9 de octubre

— 9 de octubre Epitafios (reestreno en versión remasterizada) — 15 de octubre

— 15 de octubre El Colombiano de Keko — 22 de octubre

— 22 de octubre La Favorita 1922, temporada 2 — 2 de octubre

— 2 de octubre The Paper, temporada 2 — Próximamente

— Próximamente Tip Toe — 16 de octubre (TBC)

— 16 de octubre (TBC) Georgie y Mandy – Su Primer Matrimonio, temporada 3 — 22 de octubre

Películas



Un Pastel para el Presidente — 2 de octubre

— 2 de octubre Vieja Loca — 2 de octubre

— 2 de octubre Ninotchka — 7 de octubre

— 7 de octubre El Bazar de las Sorpresas — 7 de octubre

— 7 de octubre Maridos (1970) — 7 de octubre

— 7 de octubre Evil Dead: En Llamas — 9 de octubre

— 9 de octubre Los Domingos — 16 de octubre

— 16 de octubre ¡Súper Agente Hitpig! — 16 de octubre

— 16 de octubre Devorador de Almas — 23 de octubre

— 23 de octubre Mother Mary — 23 de octubre

— 23 de octubre The Moment — 30 de octubre

True Crime



Tragedia en el Estadio de La Corregidora — 15 de octubre

— 15 de octubre Poeta Caníbal — Durante octubre

— Durante octubre La Masacre de Flores — Durante octubre

Documentales y docuseries



Miller Night Football — 3 de octubre

— 3 de octubre Revista People Investiga: Sobreviviendo al Asesino, temporada 2 — 6 de octubre

— 6 de octubre Mi Relación con un Asesino Serial — 7 de octubre

— 7 de octubre Cuando Nadie Me Ve — 9 de octubre

— 9 de octubre Cementerio de Animales: Crímenes y Fantasmas — 11 de octubre

— 11 de octubre Tierra de Crimen — 12 de octubre

— 12 de octubre Epic: Elvis Presley in Concert — 16 de octubre

— 16 de octubre Kate Berlant: Parmesano — 23 de octubre

— 23 de octubre Narco Hack — 23 de octubre

— 23 de octubre Sister Wives, temporada 14 — 26 de octubre

— 26 de octubre Kordell: Slash & Burn — 31 de octubre

Realities



MasterChef Chile, temporada 5 — 4 de octubre

— 4 de octubre MasterChef: Profesionales Brasil, temporada 6 — 9 de octubre

— 9 de octubre Dinastías — 6 de octubre

— 6 de octubre Dinastías, temporada 2 — 14 de octubre

— 14 de octubre Supervivencia al Desnudo: Brasil, temporada 4 — 18 de octubre

Novelas



La Promesa, temporada 5 — 19 de octubre

Animación infantil



Hora de Aventura: Misiones Secundarias — 5 de octubre

— 5 de octubre El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball, temporada 2 — 9 de octubre

— 9 de octubre Solo Necesitas Matar — 9 de octubre

— 9 de octubre Tom and Jerry Gokko Compilation-2 — 23 de octubre

— 23 de octubre Regular Show Presents: Terror Tales of the Park VII Halloween — 4 de octubre

Especial de Halloween

Series y películas destacadas:



La Herencia de Hope Hill — 23 de octubre

— 23 de octubre Evil Dead: En Llamas — 9 de octubre

— 9 de octubre Devorador de Almas — 23 de octubre

— 23 de octubre Mother Mary — 23 de octubre

Más contenidos de terror:



No te sueltes — 2 de octubre

— 2 de octubre Junji Ito: Historias Extrañas para Noches de Insomnio — 2 de octubre

— 2 de octubre El Tormento — 2 de octubre

— 2 de octubre Noche Infernal — 3 de octubre

— 3 de octubre Fear Factor: La Casa del Miedo — 5 de octubre

— 5 de octubre Cacería — 10 de octubre

— 10 de octubre Spree: Viaje Desenfrenado — 17 de octubre

— 17 de octubre Campeonato de Reposteros: Halloween — 21 de octubre

— 21 de octubre A Ciegas — 24 de octubre

— 24 de octubre El Carnicero — 31 de octubre

— 31 de octubre Los Cazamuertos — 31 de octubre

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