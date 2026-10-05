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Blu Radio  / Entretenimiento  / Lista de series y películas de estrenos de HBO Max para octubre de 226

Lista de series y películas de estrenos de HBO Max para octubre de 226

Series, películas, documentales, realities y producciones especiales de Halloween, entre los que se destacan ‘Guerra’, ‘El Colombiano de Keko’, ‘The Moment’ y ‘Tragedia en el Estadio de La Corregidora’.

HBO Max.jpg
HBO Max //
Foto: suministrada
Por: Jose Villanueva
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

Octubre llega con una amplia oferta de contenidos a HBO Max, con nuevas series, películas, documentales, realities y producciones especiales para disfrutar durante todo el mes.

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Entre los estrenos más destacados aparecen producciones de true crime como ‘Tragedia en el Estadio de La Corregidora’, ‘Poeta Caníbal’ y ‘La Masacre de Flores’, además de nuevas series como ‘Guerra’, ‘Estado de Furia’ y ‘El Colombiano de Keko’.

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Uno de los principales estrenos del mes es ‘Guerra’, serie de HBO Original que llega el 1 de octubre. La producción sigue a un grupo de abogados de los bufetes más poderosos de Londres y sus enfrentamientos por poder, prestigio y dinero.

También se estrena ‘Estado de Furia’, temporada 2, el 9 de octubre, con nuevas historias protagonizadas por mujeres que se enfrentan a situaciones extremas dentro de un sistema que convierte sus experiencias en un espectáculo.

Por su parte, ‘El Colombiano de Keko’ llegará el 22 de octubre. La serie, basada en hechos reales, cuenta la historia de Andrés Ballesteros, un colombiano que termina encarcelado injustamente en Tanzania y permanece ocho años en una de las prisiones más peligrosas del mundo.

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Lista de estrenos de HBO Max en octubre de 2026

Series

  • Guerra — 1 de octubre
  • Estado de Furia, temporada 2 — 9 de octubre
  • Epitafios (reestreno en versión remasterizada) — 15 de octubre
  • El Colombiano de Keko — 22 de octubre
  • La Favorita 1922, temporada 2 — 2 de octubre
  • The Paper, temporada 2 — Próximamente
  • Tip Toe — 16 de octubre (TBC)
  • Georgie y Mandy – Su Primer Matrimonio, temporada 3 — 22 de octubre

Películas

  • Un Pastel para el Presidente — 2 de octubre
  • Vieja Loca — 2 de octubre
  • Ninotchka — 7 de octubre
  • El Bazar de las Sorpresas — 7 de octubre
  • Maridos (1970) — 7 de octubre
  • Evil Dead: En Llamas — 9 de octubre
  • Los Domingos — 16 de octubre
  • ¡Súper Agente Hitpig! — 16 de octubre
  • Devorador de Almas — 23 de octubre
  • Mother Mary — 23 de octubre
  • The Moment — 30 de octubre

True Crime

  • Tragedia en el Estadio de La Corregidora — 15 de octubre
  • Poeta Caníbal — Durante octubre
  • La Masacre de Flores — Durante octubre

Documentales y docuseries

  • Miller Night Football — 3 de octubre
  • Revista People Investiga: Sobreviviendo al Asesino, temporada 2 — 6 de octubre
  • Mi Relación con un Asesino Serial — 7 de octubre
  • Cuando Nadie Me Ve — 9 de octubre
  • Cementerio de Animales: Crímenes y Fantasmas — 11 de octubre
  • Tierra de Crimen — 12 de octubre
  • Epic: Elvis Presley in Concert — 16 de octubre
  • Kate Berlant: Parmesano — 23 de octubre
  • Narco Hack — 23 de octubre
  • Sister Wives, temporada 14 — 26 de octubre
  • Kordell: Slash & Burn — 31 de octubre

Realities

  • MasterChef Chile, temporada 5 — 4 de octubre
  • MasterChef: Profesionales Brasil, temporada 6 — 9 de octubre
  • Dinastías — 6 de octubre
  • Dinastías, temporada 2 — 14 de octubre
  • Supervivencia al Desnudo: Brasil, temporada 4 — 18 de octubre

Novelas

  • La Promesa, temporada 5 — 19 de octubre

Animación infantil

  • Hora de Aventura: Misiones Secundarias — 5 de octubre
  • El Maravillosamente Extraño Mundo de Gumball, temporada 2 — 9 de octubre
  • Solo Necesitas Matar — 9 de octubre
  • Tom and Jerry Gokko Compilation-2 — 23 de octubre
  • Regular Show Presents: Terror Tales of the Park VII Halloween — 4 de octubre

Especial de Halloween
Series y películas destacadas:

  • La Herencia de Hope Hill — 23 de octubre
  • Evil Dead: En Llamas — 9 de octubre
  • Devorador de Almas — 23 de octubre
  • Mother Mary — 23 de octubre

Más contenidos de terror:

  • No te sueltes — 2 de octubre
  • Junji Ito: Historias Extrañas para Noches de Insomnio — 2 de octubre
  • El Tormento — 2 de octubre
  • Noche Infernal — 3 de octubre
  • Fear Factor: La Casa del Miedo — 5 de octubre
  • Cacería — 10 de octubre
  • Spree: Viaje Desenfrenado — 17 de octubre
  • Campeonato de Reposteros: Halloween — 21 de octubre
  • A Ciegas — 24 de octubre
  • El Carnicero — 31 de octubre
  • Los Cazamuertos — 31 de octubre

Deportes en vivo

  • EVO Francia, día 1 — 9 de octubre
  • EVO Francia, día 2 — 10 de octubre
  • EVO Francia, día 3 — 11 de octubre
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