Llega a Colombia una se las series de drama criminal más reconocidas de este 2025

El 24 de septiembre llega a las pantallas colombianas la famosa serie de drama criminal ‘The Hunting Party’, que fue un éxito rotundo este 2025 en Estados Unidos con su popular narrativa de un grupo de investigadores reunidos para rastrear y capturar a los asesinos más peligrosos de Estados Unidos, quienes acaban de escapar de una prisión secreta que no debería existir.

Protagonizada por Melissa Roxburgh (Manifest), Nick Wechsler (Roswell, Revenge), Patrick Sabongui (TheFlash, Virgin River), Josh McKenzie (La Brea) y Sara Garcia (The Flash). Los co-showrunners JJ Bailey (creador) y Jake Coburnson, los guionistas y productores ejecutivos. Thor Freudenthal es el director y productor ejecutivo, y Keto Shimizu es el guionista.

The Hunting Party // Foto: suministrada

“La verdad es que la inspiración llegó bastante rápido. Jake y yo estábamos trabajando con Universal en proyectos distintos, y después el estudio pensó que nos llevaríamos bien porque compartíamos gustos similares. Nos organizaron una reunión por Zoom que debía durar media hora y terminó siendo mucho más larga, como una sesión de lluvia de ideas. Ahí nos dimos cuenta de inmediato de que queríamos trabajar juntos y de que queríamos hacer un procedural que se sintiera distinto. En esa primera reunión surgió la idea de la prisión secreta con asesinos seriales escapando”, contaron en diálogo con Blu Radio Jake Coburn & JJ Bailey, los guionistas y productores de esta serie.

Una de las mayores fortalezas de la serie reside en cómo desarrolla a cada miembro de este peculiar equipo, unido con un único propósito: proteger a la sociedad de la violencia.

“Me encanta esa pregunta. Creo que lo que logramos fue mezclar lo mejor de distintos géneros. Tenemos algo del estilo de Law & Order, con sus casos fuertes; algo de Mindhunter, más psicológico; y un poco de The Blacklist, con su visión elevada del crimen. Lo combinamos todo de una manera que nos resulta muy emocionante. Pero lo más importante es que, como los espectadores ya saben quién es el asesino”, añadieron.