Llega Elle, la precuela de Legalmente Rubia y se puede ver en Colombia online

Los fanáticos de Legalmente Rubia ya pueden conocer los orígenes de uno de los personajes más queridos del cine. Prime Video estrenó en Colombia Elle, la serie precuela que narra la adolescencia de ‘Elle Woods’ antes de convertirse en la brillante estudiante de Derecho que conquistó al público en la exitosa franquicia protagonizada por Reese Witherspoon.

Disponible desde este 1 de julio en la plataforma de streaming, la producción de Amazon MGM Studios y Hello Sunshine llega con una primera temporada de ocho episodios que exploran la vida de Elle durante sus años de preparatoria, una etapa marcada por amistades, romances, desafíos personales y la búsqueda de su identidad.

Ambientada en 1995, la historia presenta a una joven Elle Woods enfrentando las experiencias que terminarán definiendo la personalidad optimista, decidida y resiliente que la convirtió en uno de los personajes femeninos más emblemáticos de la comedia contemporánea. La serie también pone especial énfasis en la relación con su madre, mostrando el papel que desempeña su familia en su crecimiento personal.

Lexi Minetree toma el relevo de Reese Witherspoon

La actriz Lexi Minetree interpreta a la joven Elle Woods, mientras que June Diane Raphael da vida a Eva, su madre, y Tom Everett Scott interpreta a Wyatt, su padre. El reparto principal también incluye a Jacob Moskovitz, Gabrielle Policano, Chandler Kinney, Zac Looker y Amy Pietz.



La producción fue creada por Laura Kittrell (High School, Insecure), quien comparte las funciones de showrunner con Caroline Dries. Entre los productores ejecutivos se encuentran Reese Witherspoon, Lauren Neustadter, Amanda Brown y Marc Platt, manteniendo el vínculo con la franquicia original.