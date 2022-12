Lo mejor fue terminar con mi novio, de ahí nació esta canción: Marre

“Yo viví lo que dice la canción, y por esa razón decidí escribir esta canción. Tuve un novio a quien quise mucho, tristemente se acabó la relación, pero creo que fue lo mejor para los dos”, contó.

Aunque estudió comunicación social – periodismo decidió dejar la carrera, pues descubrió que su pasión era la música.

“Esa parte fue difícil, menos mal siempre conté con el apoyo de mi mamá, pero mi papá me decía que por qué la iba a abandonar y me decía que la música podría no funcionar”, agregó.

Su camino en la música no fue nada fácil, al principio sus dos primeros discos fueron exitosos, pero pasó por un momento de depresión, por problemas con la disquera.

“Se me venía a la mente que mi carrera se iba a venir abajo, que hubiera escuchado a mi papá, entre otra cosas. Al verme mi abuela en esa situación decidió llevarme a París”, explicó.

En su viaje a Francia asistió a un desfile de modas, el cual conoció por una tía, y de ahí nació su gusto por la moda.

En su regreso a Colombia decidió estudiar algo relacionado al tema y ya le falta poco para graduarse.

