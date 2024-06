Lo que tiene que saber de la tercera temporada de 'Ghosts': "Hay una sorpresa"

Desde el estreno de su primera temporada en 2021, 'Ghosts' es un éxito internacional en el mundo de las series de televisión. Tanto así que, en 2024, llegará su tercera temporada de una historia que ha enamorado a miles, principalmente, por el elenco y el carisma de cada uno de sus personajes.

La historia nace cuando Samantha y Jay, una pareja de neoyorquinos, deciden comenzar una nueva aventura y tras heredar una casa casi en pedazos, la transforman para convertirla en un hotel de alojamiento sin saber que tras sus muros se escondían secretos y voces.

La intriga que dejó el final de la segunda temporada de Ghosts, con la misteriosa luz que indicaba la partida de un fantasma, se resolverá al inicio de la tercera temporada.

Sam y Jay se enfrentan a la incógnita de quién será el espectro que dejará atrás el plano terrenal. La nueva temporada arranca con la respuesta a esta pregunta, revelando la identidad del alma que se despide del Woodstone Manor.

“Es poco común ver una comedia con un reparto tan amplio; la mayoría de las comedias de situación tienen cuatro o cinco personajes, y nosotros tenemos diez. Cada uno de ellos es simplemente asombroso. Esto nos permite explorar muchas direcciones y crear combinaciones divertidas”, dijo Joe Wiseman, creador de la serie.

Elenco de ‘Ghosts’

Personajes principales:



Rose McIver como ‘Samantha Arondekar’

Utkarsh Ambudkar como ‘Jay Arondekar’

Brandon Scott Jones como el capitán ‘Isaac Higgintoot’

Richie Moriarty como ‘Pete Martino’

Asher Grodman como ‘Trevor Lefkowitz’

Rebecca Wisocky como ‘Hetty Woodstone’

Sheila Carrasco como Susan Montero "Flor"

Danielle Pinnock como ‘Alberta Haynes’

Román Zaragoza como ‘Sasappis’

Devan Chandler Long como ‘Thorfinn’

Fantasmas recurrentes:



Hudson Thames como Crash

Stuart Fink como Stuart, víctima del cólera

Arthur Holden como ‘Dirk’, víctima del cólera

Cody Crain como ‘Cody’, víctima del cólera

Nigel Downer como ‘Nigel’, víctima del cólera

Cat Lemieux como ‘Catherine’, víctima del cólera

John Hartman como ‘Nigel Chessum’

Chad Andrews como ‘Baxter’

Christian Daoust como ‘Jenkins’

Tristan D. Lalla como ‘Mark’

¿Qué esperar de la tercera temporada?

En diálogo con Blu Radio, el creador de la serie, Joe Wiseman, aseguró que serán 10 episodios llenos de emociones. Durante la temporada se resolverá quién fue el fantasma que se fue y el por qué, que seguramente emocionará a los seguidores de esta producción.

“Sí, es difícil reducirlo a unos pocos momentos, pero estoy muy orgulloso de toda la temporada. Hay algunos episodios que me emocionan especialmente que la gente vea. Siempre hacemos un episodio especial de Halloween porque, dado que tratamos con fantasmas, tiene mucho sentido. Realmente me encanta el episodio de Halloween que hicimos esta temporada; es muy divertido y tiene una gran sorpresa”, contó.

Y es que esta serie se destaca no solo por hacer reír a su público y entretenerlo, sino por crear una empatía con los personajes constantemente, hecho que, según Wiseman, es la clave principal del éxito de la serie. Según él, también sacar a la gente de su día a día con una historia diferente le da un plus a la producción por encima del resto.

“La serie, en última instancia, trata sobre la muerte, ya que ocho de los diez personajes principales están técnicamente muertos. Todos han experimentado la pérdida en sus vidas y continúan lidiando con esa pérdida en el más allá (…) Esto nos permitió abordar temas profundos de manera natural, ya que la idea de la pérdida siempre está presente, subyacente en todo lo que hacemos”, añadió.

Por último, agradeció el cariño del público colombiano debido a que estos mensajes son los que motivan a seguir ampliando la historia de Samantha y Jay: “Si la gente no viera el programa y no fuera fan, no podríamos seguir haciendo más. Estamos muy agradecidos. ¡Es maravilloso!”. La serie llegará a Colombia el 12 de junio en Universal Plus.