¿Lo sabía? Esta es la verdadera razón por la que Sara Uribe no le gusta mostrar su abdomen

Sara Uribe le contó a sus seguidores el porqué no le gusta mostrar el abdomen, un detalle que muchos de usuarios en Instagram le han preguntando hasta que se atrevió a revelar la verdad.

"Les voy a despejar dudas sobre la razón por la que no muestro mi abdomen y hoy se os voy a mostrar. Es una bobada, pero a mi me acompleja. Lo que pasa es que a mi me hicieron una cirugía pasa y me quedó un morrito y tampoco me gusta como me quedó el ombligo. Yo antes tenía todos los cuadritos, pero ya no y como no me siento segura no lo muestro", contó Sara Uribe en Instagram.

"Linda", "hermosa", "mamasita", fueron comentarios que recibió Sara por parte de sus seguidores, quienes la invitaron a mostrar, sin complejos, su abdomen.

