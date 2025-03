¿Lo sabía? J Balvin y Justin Bieber hicieron una canción y una razón legal no le dio luz

En 2020, el mundo de la música se sorprendió con lo que iba a ser el tema del año entre dos íconos, en ese momento, de la industria: J Balvin y Justin Bieber, quienes incluso fueron vistos grabando lo que iba a ser el video musical de aquella canción, que, por desgracia, nunca vio la luz.

Era febrero de 2020 cuando todo el mundo enloqueció al ver fotos filtradas de los dos grabando el video musical en Miami, Estados Unidos. El nombre de la canción era 'La Bomba' y todo el mundo estaba expectante para ver de qué trataba este tema, pero, cinco años después, usuarios en redes sociales decidieron mostrar cómo terminó ese producto que no vio la luz.

Esta es la canción

Bieber y Balvin sí cantaron juntos

Hace 9 años, es decir, en 2016 ambos cantaron una versión de español e inglés de 'Mi Gente', el famoso tema de J Balvin que lo lanzó a la fama mundial, además de una versión diferente de 'Sorry', uno de los temas más famosos del anglo.

¿Por qué nunca salió esta canción de Bieber?

En realidad nunca se supo una razón específica del porqué la canción no hizo parte del repertorio del cantante anglo. Pero un rumor aseguró que fue un tema de derechos que conflictuaba a los dos artistas pese a la buena relación que tenían, pero que no permitía que la canción saliera. Ahora, la pregunta es si con esta filtración decidan animarse a por fin darle un espacio a este sencillo.

"Es curioso porque sería un éxito mundial. Lmaooo, hizo esto hace 5 años"; "No puedo superar el hecho de que no lanzó esta canción... El ritmo y la letra son tan pegadizos y la pronunciación en español de Justin es tan sexy"; "Es triste que JB no haya dejado esto oficialmente", son comentarios de algunos fans que esperan con ansias que vea la luz.