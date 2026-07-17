Luto en el cine: murió reconocida actriz de 'Mi Pobre Angelito 2' y ganadora del Oscar

Una triste noticia enluta al mundo del entretenimiento. Este viernes se confirmó la muerte de una reconocida actriz que dejó huella en el cine internacional gracias a sus memorables interpretaciones y que, además de participar en una de las películas navideñas más populares de todos los tiempos, logró hacer historia al convertirse en una de las figuras más importantes de la actuación en Irlanda.

Se trata de Brenda Fricker, actriz irlandesa y ganadora del Premio Oscar, quien falleció a los 81 años tras enfrentar una enfermedad, según confirmó su representante. La noticia fue difundida por el diario británico The Sun, medio que también compartió las sentidas palabras de su agente al despedir a la artista.

"Nunca volveremos a ver a alguien como ella y el mundo es un lugar peor sin ella", expresó su representante. Además, aseguró que fue "un honor conocerla, quererla y trabajar con ella", destacando que siempre ocupará un lugar especial en su corazón y en el de los millones de seguidores del cine y la televisión que disfrutaron de su trabajo durante décadas.

Aunque desarrolló una extensa trayectoria en el cine y la televisión, para buena parte del público su rostro quedó grabado por interpretar a la inolvidable "Mujer de las Palomas" en Mi Pobre Angelito 2: Perdido en Nueva York, película estrenada en 1992. En esa producción compartió pantalla con Macaulay Culkin y dio vida a uno de los personajes más emotivos de la historia, cuya amistad con Kevin McCallister marcó a varias generaciones.



Brenda actuó como la "señora de las palomas" en 'Mi pobre angelito 2'. Foto: Captura de 'Mi pobre angelito 2'

Sin embargo, su carrera estuvo llena de reconocimientos mucho antes de ese exitoso filme. En 1990 hizo historia al convertirse en la primera actriz irlandesa en ganar un Premio Oscar. Lo consiguió gracias a su actuación como la madre del personaje interpretado por Daniel Day-Lewis en la película 'Mi pie izquierdo', papel que le otorgó la estatuilla a mejor actriz de reparto y consolidó su prestigio dentro de la industria cinematográfica.

A partir de ese reconocimiento, Brenda Fricker continuó participando en diversas producciones para cine y televisión, construyendo una carrera de más de cinco décadas en la que fue elogiada por la sensibilidad y profundidad de sus interpretaciones. Su talento la convirtió en una de las actrices más respetadas de Irlanda y en un rostro familiar para espectadores de diferentes generaciones.

Publicidad

Su más reciente aparición en la pantalla grande fue en The Miracle Club, estrenada en 2023. Esa producción terminó siendo el último proyecto cinematográfico en el que figuró en los créditos, poniendo punto final a una destacada trayectoria artística.

La muerte de Brenda Fricker representa una gran pérdida para la industria del entretenimiento. Su legado permanecerá vivo a través de los personajes que interpretó y de las películas que siguen conquistando a nuevas generaciones, especialmente aquella entrañable historia navideña en la que dio vida a la recordada mujer que alimentaba palomas en el Central Park de Nueva York.