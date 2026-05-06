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Luto en la televisión: muere famosa actriz de la telenovela 'Rebelde'

A través de redes sociales, miles de seguidores, amigos y familiares despiden a la actriz de “Rebelde”, recordando su legado en la televisión mexicana.

Rebelde
Telenovela Rebelde.
Foto: Instagram @equiperbd
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de may, 2026

La televisión mexicana atraviesa un nuevo momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de una reconocida actriz que participó en la exitosa telenovela juvenil 'Rebelde'.

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Se trata de Xóchitl Vigil, quien participó en 'Rebelde' interpretando a la madre del personaje de Maite Perroni. Su presencia en esta producción fue breve pero significativa, logrando conectar con el público que siguió de cerca la historia protagonizada también por Anahí y Dulce María.

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BLU Radio, Rebelde / Foto: Netflix

El fallecimiento de la actriz, ocurrido en los primeros días de mayo, fue confirmado a través de redes sociales por personas cercanas. La cantante Margarita Batiz fue una de las primeras en despedirse públicamente, dedicándole un mensaje en el que resaltó su amistad, aunque sin detallar las circunstancias de su muerte. Posteriormente, el actor César Bono, con quien la actriz tuvo una relación en el pasado, también confirmó la noticia.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del fallecimiento, lo que ha generado incertidumbre entre sus seguidores. Sin embargo, esto no ha impedido que el público y colegas destaquen su aporte a la televisión mexicana, donde construyó una carrera sólida a lo largo de los años.

Más allá de Rebelde, la actriz participó en producciones que marcaron época como “Clase 406”, “Mujer, casos de la vida real” y “Hogar dulce hogar”, espacios donde demostró su versatilidad y compromiso con cada personaje. Su trabajo le permitió mantenerse vigente en una industria altamente competitiva.

En su vida personal, Xóchitl Vigil fue madre de dos hijas, fruto de su relación con César Bono. Aunque mantuvo un perfil discreto fuera de cámaras, quienes la conocieron coinciden en destacar su calidad humana y profesionalismo.

Tras conocerse la noticia, redes sociales se llenaron de mensajes de despedida y recuerdos de su paso por la televisión, especialmente por su participación en Rebelde, una producción que sigue siendo referente para varias generaciones.

Con su partida, se apaga una voz más de la actuación mexicana, dejando un legado que permanecerá en la memoria de quienes disfrutaron de su trabajo en la pantalla.

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