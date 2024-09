Mamá de Lina Tejeiro sorprendió al hablar de su primer trabajo en Bogotá: impactante

Vibiana Tejeiro, madre de la reconocida actriz Lina Tejeiro y exrepresentante del Meta en el certamen de belleza de 1988, descubrió a muchos al contar detalles de sus primeros trabajos en Bogotá, revelando cómo superó las dificultades para sacar adelante a su familia.

En la actualidad, Vibiana es empresaria y ha presentado programas en diversas plataformas, pero su historia de lucha y superación ha conmovido a quienes la conocen solo por sus logros más recientes y no solo por ser la madre de una de las actrices más reconocidas del país.

En un testimonio que dejó impactados a sus seguidores, Vibiana recordó cómo, tras separarse y con dos hijos pequeños, Andrés de tres años y Lina de dos, tomó la valiente decisión de mudarse de Villavicencio a Bogotá.

“Les había dicho que cuando llegué a Bogotá tuve un trabajo que me tocaba llegar a las 4:30 de la mañana. Aquí va la historia; me vengo de Villavicencio, separada, con dos hijos, Andrés de 3 y Lina de dos, yo iba a cumplir 23 años. Llegué a Bogotá y me ofrecieron un trabajo, me dijeron que la entrada es a las 4:30 de la mañana y la salida sobre mediodía, yo bueno, bien, ¿dónde? En Corabastos y sí señores trabajé varios años en Corabastos ”, comenzó su relato..

Lo que pocos sabían es que ese primer empleo fue en Corabastos , el mercado mayorista de alimentos más grande de Colombia y así en sus redes sociales lo contó Vibiana, destacando que, aunque fue una experiencia difícil, le enseñó valiosas lecciones de vida.

Vendí tomate, melón y uvas. Y es donde uno se da cuenta no solo que uno es capaz de manejar cosas que, obviamente yo nunca había manejado, de rodearme de gente maravillosa porque los campesinos son gente maravillosa y no solo la parte económica porque de así mantuve a mis hijos muchos años sino poder crecer como persona y valorar absolutamente todo dijo Tejeiro.

La también empresaria destacó el impacto positivo que esta experiencia tuvo en su vida, tanto a nivel personal como familiar, y subrayó el respeto y la admiración que siente por las personas con las que compartió esos años de trabajo duro. A pesar de las dificultades económicas, Vibiana logró mantener a sus hijos y salir adelante, lo que fortaleció su carácter y la ayudó a crecer como persona.

Hoy en día, Vibiana Tejeiro es una figura pública que inspira por su fortaleza y determinación, siendo un ejemplo de superación para muchas mujeres que enfrentan situaciones similares.

El testimonio de Vibiana generó una ola de comentarios positivos en las redes sociales, donde muchos la aplauden por su honestidad y su capacidad para superar la adversidad, convirtiéndose en una fuente de inspiración para quienes, como ella, enfrentan grandes retos con determinación y optimismo, pues llegar a la capital del país con dos hijos pequeños no fue impedimento para salir adelante.