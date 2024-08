Las lágrimas de Lina Tejeiro; en redes dicen que es por sus ex, pero la razón es otra

Desde el jueves 22 de agosto, Lina Tejeiro, Andy Rivera y Juan Duque han llamado la atención en redes sociales por la reciente colaboración, titulada 'Ni conmigo ni con él', ha generado revuelo por sus letras que muchos interpretan como ‘indirectas’ hacia la joven, expareja de ambos cantantes.

El sencillo, en el género de la bachata, incluye frases que evocan recuerdos y desamor, como: “Que yo te quiero todavía, mamá, así lo nuestro termine me vas a recordar” y “Pero yo sé que intentas borrarme y te lamentas”. Estas líneas han llevado a muchos a especular que las letras están dirigidas a la actriz Lina Tejeiro.

¿Qué dijo Lina Tejeiro?

La reacción de Lina Tejeiro no tardó en llegar. En su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de 10 millones de seguidores, la actriz expresó su sorpresa ante la atención que ha recibido.

“He visto, he visto tus comentarios, las páginas, lo que me mandan, he visto todo y llega un punto en el que uno dice ma*** ya, es como increíble”, comentó en sus historias de Instagram.

Publicidad

Sin embargo, lo que comenzó como una posible respuesta emocional a las letras del nuevo sencillo de sus ex, tomó un giro inesperado. “Es como increíble… Es increíble, pero lo que me parece más increíble, que yo digo ¡guau!, es que todo lo que he llorado y mi rímel no se corre”, agregó, sugiriendo que su maquillaje se mantenía impecable a pesar de las lágrimas.

La actriz aprovechó la ocasión para promover un producto de belleza, invitando a sus seguidoras a adquirirlo. La estrategia de la actriz generó todo tipo de reacciones en redes.

Publicidad

“Ella dijo: " Aquí facturamos todos"”, “Yo sabía que ella iba a hacer algo así, icónica🤣🤣”, “Lina es la más, los otros dos quedando en ridículo y ella aprovechando todo para publicitar su pestañina”, “El claro ejemplo de las mujeres ya no lloran. Las mujeres facturan 🔥”, son algunos de los comentarios de los internautas por el video de la actriz.