Mamá de Yina Calderón pide oración para que su hija deje de tomar

Merly, la mamá de la empresaria Yina Calderón, parece que no sabe qué hacer respecto a su hija, pues, según dijo, no quiere dejar de tomar.

Lo dijo en un video, en el que se le ve muy triste y reprocha duramente a los amigos que le ‘alcahuetean’ ese comportamiento.

“Quiero que ustedes me ayuden con una oración. A orar por ella, No quiere dejar el licor. No sabemos qué hacer con nuestra familia.Nos da mucho miedo porque tomada hace cosas que ni sabe al otro día”, dijo.

Agregó que está disgustada con los amigos de su hija porque le “alcahuetean” mucho su “tomadera”

Vea el video aquí: