Manolo Bellon explica por qué The Beatles son inmortales

Manolo Bellon, reconocido locutor y escritor, habla en Mesa Blu sobre historia, rock & roll y The Beatles, a propósito del reciente lanzamiento de su libro ‘The Beatles: La historia’.



El texto, aclaró el experto, no es una reedición de su famoso libro publicado 14 años atrás, sino que lo produjo desde ceros para refrescar el documento: “Escribí este libro porque me lo pedían mucho. Me decían que el anterior estaba descontinuado y me senté con la editorial Penguin Random House a hacerlo otra vez”.



Explicó que el hecho de que The Beatles sobrevivan tras varias décadas de su desaparición es que “marcaron muchos momentos en la historia de los años 60. Hoy escuchas los discos de los Beatles y suenan tan deliciosamente frescos como hace más de 50 años, cuando se hicieron originalmente”.



También hizo referencia a las letras de sus canciones, que “son letras con las que uno se puede identificar hoy como hace 50 años”.



Bellon también habló sobre un poco de la historia de The Beatles y el origen de los cuatro jóvenes ingleses que cambiaron la historia de la música cuando se juntaron en Liverpool a tocar rock & roll.



Recordó que cuando “vino Paul McCartney a su concierto en El Campín” se encontró con una familia de cuatro generaciones, “todos con la misma pasión por ver a Paul”.



Esto explica, según el locutor, el impacto e importancia del cuarteto.



“En el libro trato de contar la historia desde los abuelos de cada uno de ellos. Cada uno fue consecuencia de lo que pasó antes en sus familias”, agrega Manolo.



