Manuel Medrano presenta un lado "Superior" de su carrera en diferentes ritmos

A una década de haber irrumpido en la escena musical latinoamericana con su inconfundible voz y su romanticismo contemporáneo, el cantautor colombiano y dos veces ganador del Latin Grammy, Manuel Medrano, lanza su esperado cuarto álbum de estudio: “Superior”, una obra que celebra su evolución artística y su madurez emocional.

“Este álbum captura la esencia de mi performance en vivo y narra un poco de la historia de la música con la que yo crecí”, afirma Medrano. Y no es una exageración: “Superior” es un recorrido por dos mundos que dialogan entre sí —el ritmo y la emoción— a través de un formato doble, con un lado A y un lado B.

Un álbum dividido en dos almas

El lado A de “Superior” es un homenaje al pop y funk de los años 80, una década que definió el sonido de artistas como Prince, Michael Jackson, Stevie Wonder o Nile Rodgers, cuyas influencias se sienten en la guitarra, el groove y la energía de temas como “Serpiente” y “Chica espacial”.

“Es una parte que muchos no conocen de mí”, confiesa el artista, y se nota: Medrano explora una faceta más atrevida, luminosa y bailable.



En cambio, el lado B revela al cantautor sensible que conquistó corazones con “Bajo el Agua”. Inspirado en los grandes baladistas de los 60, este segmento explora la intimidad, el amor y la melancolía a través de canciones como “Cartas al amor”, “Tu manera de amar” y “Juntos”, esta última una colaboración con el compositor mexicano Andrés Obregón.

“Es una fusión atrevida y etérea que representa lo que soy”, comenta Medrano. “Creo que este disco marca un precedente en la historia del pop colombiano.”

El momento más pleno de su carrera

“Han sido 10 años de compartir música con un público que se ha venido solidificando año tras año”, afirma Medrano.

Y no es para menos: el artista cuenta con más de 700 millones de reproducciones en plataformas digitales y 2.2 billones de vistas en YouTube. Su tema “Bajo el Agua” fue certificado Doble Diamante en Colombia, y su primer álbum alcanzó Triple Disco de Platino.

A lo largo de su carrera, ha colaborado con figuras como Nile Rodgers, Leo Rizzi, Natalia Jiménez, Carlos Sadness, Camila, Rawayana y Superlitio, consolidando un sonido que combina elegancia, honestidad y modernidad.

Tras el éxito de su álbum “Perfecto” (2024) y sus nominaciones a Premio Lo Nuestro y Premios Heat, Medrano abre el 2025 con “Superior”, un trabajo que lo posiciona como una de las voces más influyentes del pop latino actual.