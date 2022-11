Marbelle explica por qué rechazó a Yo Me Llamo Roberto Carlos en La Descarga

Albert Sánchez, uno de los participantes de La Descarga de Caracol Televisión, del capítulo de este martes, dejó encantados a tres de los mentores, pero no le alcanzó para continuar.

‘Cama y mesa’ fue la canción con la que el imitador de Roberto Carlos, ganador del programa Yo Me Llamo edición 2020, comenzó cantando frente a Maía, mentora que quedó anonadada a solo cinco segundos de iniciar con su presentación y le dio el “sí” con emoción e inspiración.

Publicidad

Luego, pasó enfrente de Santiago Cruz, quien también con sus gestos de felicidad e impacto de escuchar su aparentemente grandiosa voz, le dio el paso a seguir.

De ahí, al moverse la aguja para seguir con el siguiente mentor, quedó enfrente de Marbelle, quien no se veía muy entusiasmada con su interpretación, momento en el que Maía comentó: “Marbelle está cuchilla”.

Un minuto completo para finalizar su presentación y la intérprete de ‘Amor Sincero’ no le dio la oportunidad para continuar a la siguiente fase.

“Gracias por regalarnos tu talento, nosotros entendemos y quisiéramos ver más allá de lo que nos diste en la audición”, comentó Marbelle.

Publicidad

El participante le preguntó a la cantante directamente qué fue lo que no le gustó, a lo que ella respondió: “No, mi amor, a mí me encantó todo, el nivel en La Descarga está muy poderoso y no es que no tengas con qué; siento que vocalmente hay cosas que ajustar, espero volverte a ver cantando popular”.

Cruz, por su parte, le agradeció por “devolverlo en el tiempo” con su interpretación ya que hizo que recordara a su madre.

Publicidad

Vea la presentación completa del imitador de Roberto Carlos

Escuche el podcast: Corazón Leopardo