María La Caprichosa: la historia real de una líder sindical que llegará a Caracol Televisión

Las historias reales siguen ganando espacio en la televisión colombiana, esta vez, Caracol Televisión apuesta por María la Caprichosa, una producción inspirada en la vida de María Roa, una trabajadora doméstica que se convirtió en una de las principales defensoras de los derechos laborales del gremio en Colombia. La novela llegará a las pantallas el próximo 4 de agosto con una propuesta que combina drama, emoción y un importante mensaje social.

Durante el lanzamiento de la producción, la actriz Karent Hinestroza aseguró que interpretar a María en la etapa de su adultez fue un proceso transformador.

"El personaje todo el tiempo me estaba diciendo sí se puede. Mantente perseverante", afirmó al explicar que asumió el reto de representar a una mujer fuerte, líder y decidida, cuya historia espera inspire a quienes atraviesan momentos difíciles.

Foto: Blu Radio

La conexión con el personaje fue más allá de la actuación. La actriz Paola González, quien interpretó a María en su juventud, confesó que al conocer a María Roa no pudo evitar recordar a su madre.



"Cuando vi a María, vi a mi mamá con tanta fuerza y con tanto poder", expresó, reflejando el impacto emocional que tuvo este proyecto en el elenco.

Para la productora Arlen Torres, llevar una historia real a la pantalla implica una gran responsabilidad: "Siempre pienso que cuando esa persona vea el producto se sienta orgullosa y bien representada", destacando la importancia de respetar la esencia de una historia que representa a miles de mujeres colombianas.

Con más de 60 episodios, María La Caprichosa busca abrir la conversación sobre el valor del trabajo doméstico y rendir homenaje a quienes, como María Roa, transformaron sus experiencias en una lucha por la dignidad y los derechos laborales. Más que una novela, la producción promete ser un relato que conecte con el público y recuerde que detrás de las grandes transformaciones siempre hay historias que merecen ser contadas.

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