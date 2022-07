“Me hace falta mi familia”: entre lágrimas, integrantes de Alpha se sinceran y viven emotivo momento

La familia resulta ser lo primero en la vida de muchas personas y los Super Humanos del Desafío The Box no son la excepción, pues este jueves vivieron un momento muy emotivo al hablar de sus familias y cuánto las extrañan.

Después de tantos días de competencia, pruebas superadas y momentos difíciles vividos como equipo dentro de la Ciudad de las cajas, los integrantes de Alpha se sinceraron y confesaron extrañar a sus parientes más cercanos, pero la voz de su capitán, Tarzán, los levantó, en medio de las lágrimas que algunos soltaron.

“A esta altura del juego nos han quitado la comida, muchas cosas aquí, pero no se han ido nuestros sueños y no se puede ir la moticavion. Su esposa, su caballo, nuestros padres nuestras familias, la tuya que está en chile, piensen en todo el sufrimiento de antes y todo lo que quieren cambiar. No podemos rendirnos", comentó Tarzán al momento de señalar a cada compañero.

En medio de los esfuerzos por motivar a los demás super humanos, Juan Pablo irrumpió en llanto y se comprometió competir con toda su fuerza a pesar de estar “bastante cabizbajo”, debido a la falta que le hace su familia.

“Si tiene que llorar, llore, viejo. Llorar desahoga el alma”, sostuvo Tarzán. Mientras que Alexa resaltó que deben es “llorar de orgullo” por el momento que viven y hasta donde han llegado dentro de la competencia.

