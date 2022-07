“¿De qué sirve ganar de manera sucia?”: ‘Tarzán’ vuelve motivado al Desafío tras golpe con ‘Criollo’

‘Tarzán’, capitán de Alpha, volvió a su casa en el Desafío después de su golpe con el integrante del equipo Beta Criollo, que dejó a este primero con una grave molestia para respirar, hecho por el que fue retirado en ambulancia de la Ciudad de las cajas en el Desafío.

Tras lo ocurrido en el Box Rojo, sus compañeros de equipo habían quedado preocupados y a la expectativa por el estado de salud del Super Humano, pues los desgarradores gritos de este cuando estaba siendo atendido por los paramédicos los hizo pensar que no volvería a la competencia.

Por lo que, ‘Tarzán’ sorprendió a los demás integrantes cuando regresó este martes en compañía de un paramédico, les entregó un parte de tranquilidad a sus compañeros sobre su salud y prometió luchar hasta el final contra Beta.

“Sentí que me estaba muriendo. Me estaba ahogando, pero gracias a Dios no hubo fractura. A darla toda en el resto de las pruebas, no podemos dejársela fácil a Beta. ¿De qué sirve ganar de manera sucia? Prefiero vivir sin nada”, enfatizó 'Tarzán'.

Su equipo lo apoyó y recriminaron el accionar de sus contrincantes pues a los integrantes de Alpha les pareció que las condolencias de ellos fueron “pañitos de agua tibia, después de haberlo sacado del Desafío”.

“Somos cuatro contra seis, le vamos a dar la pelea del siglo; conmigo no la van a tener fácil. No voy a tener compasión de ninguno de ellos”, sentenció el Super Humano.

