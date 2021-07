Esperanza Gómez confiesa propuesta indecente para ir a la finca del Tino Asprilla

Esperanza Gómez reveló, en entrevista en SuperTrending, una propuesta indecente que le hizo el Tino Asprilla . Según la actriz porno y empresaria, el exfutbolista la invitó, a través de un amigo, a su finca varias veces.

"A mi me llamó una persona que le ayudaba a conseguir chicas al Tino y él me invitó más de dos veces a la finca del Tino donde estaban haciendo fiesta. Yo nunca he sido de ir a ese tipo de fiestas, yo siempre dije que no, no porque no me parezca atractivo, sino porque en ocasiones lo cogen a uno en situaciones que no es la correcta", relató Gómez.

¿En otra circunstancia hubiese compartido con el Tino?

"Si me lo hubiera encontrado en el mismo hotel que estaba yo, si empezamos a hablar y me dice, te invito a mi habitación, voy, me tomo unos traguitos, a lo mejor me hubiera acostado con él, pero siento que no fue la situación porque uno nunca puede decir de esta agua no beberé", afirmó Esperanza.

Escuche aquí el audio completo: